Экономика

11:28 11.03.2021

Аграрный комитет Рады поддержал законопроект об упаковке пищевых продуктов

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Аграрный комитет Рады поддержал законопроект об упаковке пищевых продуктов

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады на заседании в среду поддержал законопроект, определяющий требования к упаковке пищевых продуктов и контактирующих с ними материалов.

Согласно сообщению на сайте Рады, комитет рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект № 4568 "О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами", поддержанный 20 из 23 присутствующих на заседании нардепов.

Документ, имплементирующий в законодательство Украины ряд актов ЕС, устанавливает требования к маркировке упаковки, определяет полномочия госорганов в сфере ее производства, оборота и использования, а также вводит требования к переработке пластиковых материалов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он устанавливает требования к безопасности традиционных упаковочных материалов (бумага, картон, фольга, пленка, стекло, древесина, текстиль, пластик и др.), посуды и кухонных принадлежностей и материалов, из которых они изготовлены (керамика, металл, стекло и т.д.), и содержащихся в упаковке материалов (красок, клеев, лаков, силиконов, воска, смолы и т.д.).

Текст соответствующего законопроекта №4568 опубликован на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, в 4 января нардепы внесли в Раду законопроект об упаковке пищевых продуктов, среди авторов которого Евгения Кравчук и Марина Мезенцева ("Слуга народа"), Петр Юрчишин ("За майбутнє"), Николай Кучер ("Довира").

Согласно пояснительной записке, документ нацелен на минимизацию рисков причинения вреда здоровью граждан от потребления пищевых продуктов и приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

Согласно документу, за нарушение требований к производству, обращению и использованию материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, предлагается ввести штраф для юридических лиц в размере 15 минимальных зарплат, а для физлиц - предпринимателей – 10 минимальных зарплат.

Теги: #пища #агрокомитет #упаковка
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