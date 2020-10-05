В Украине заключенным в СИЗО разрешили использовать мультиварки в камерах

В Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и учреждений выполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины были внесены изменения, позволяющие заключенным в СИЗО готовить себе самостоятельно, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Отныне осужденные смогут готовить себе блюда из разрешенных продуктов в мультиварке", - указывается в сообщении в соцсети Facebook в понедельник.

Отмечается, что заключенные имеют право хранить продукты питания фабричного изготовления не в стеклянной или металлической таре с действующим сроком реализации, которые могут храниться при комнатной температуре, крупы, макаронные изделия, крем-суп, пюре, паста, мюсли, хлопья, сахар и кофе - до 1 кг каждого наименования, свежие фрукты и овощи, а также чай и табачные изделия фабричной расфасовки.

Министр юстиции Украины Денис Малюська также сообщил, что 5 октября платные камеры в следственных изоляторах заработали первый 1 млн грн.

"Безоговорочным лидером остается ГУ "Киевский следственный изолятор", который благодаря пилотному проекту заработал более 620 тыс. грн. Все эти средства направляются на восстановление бесплатных камер СИЗО. Поэтому, тюремная инфраструктура Украины продолжает обновляться без привлечения бюджетных средств", - сообщил министр.

Как сообщалось, 8 мая министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения. Как он написал на своей странице в Facebook, первым справился Киевский СИЗО - заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц".

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.