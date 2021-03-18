Экономика

11:23 18.03.2021

Аграрный комитет Рады рекомендует принять законопроект о детском питании

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Аграрный комитет Рады рекомендует принять законопроект о детском питании

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в среду рекомендовал принять за основу законопроект №4554, приводящий законодательство Украины в сфере детского питания в соответствие с законодательными нормами ЕС, написал нардеп Сергей Лабазюк в Telegram.

Согласно данным на сайте парламента, авторами законопроекта являются группа народных депутатов, среди которых - Мария Мезенцева, Елена Винтоняк и Павел Мельник (фракция "Слуга народа"), Сергей Лабазюк и Дмитрий Лубинец (фракция "За майбутне") и Юлия Клименко (фракция "Голос").

Лабазюк уточнил, что нормы законопроекта устанавливают четкие требования к качеству используемого для детского питания молока, а также запрещают использование ароматизаторов, красителей, консервантов, стабилизаторов и других веществ, которые могут влиять на его качество.

Среди новаций законопроекта №4554 нардеп отметил введение в украинское законодательство определение терминов "детская смесь начальная", "детская смесь для последующего кормления", "детское питание" и пр.

Лабазюк также сообщил об ограничении рекламы детского питания, публикация которой после вступления в силу законопроекта будет разрешена только в специализированных изданиях с научным обоснованием.

Депутат напомнил, что некоторые положения законодательства в сфере детского питания устарели, поскольку были приняты еще в 2006 году.

Теги: #детское_питание #агрокомитет
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