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17:36 17.03.2021

"Укрзализныця" запускает детское меню в скоростных поездах

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"Укрзализныця" запускает детское меню в скоростных поездах

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 18 марта запускает в поездах "Интерсити+" отдельное меню для детей.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского в среду, меню разработано совместно с WOG и Do&Co и включает разноцветную пасту, куриный биток, овощные роллы и полезный десерт. Интерактивная упаковка обеда будет иметь дополнительную функцию - развлечь детей во время путешествия.

По его словам, также с 18 марта обновится и меню "взрослых" ланчей: мясного и вегетарианского. Цена при этом останется прежней.

Он добавил, что еще рассматривается внедрение разных видов сезонного меню, которые б презентовали Украину.

"Получая многочисленные положительные отзывы пассажиров о введении питания в поездах, не хотим останавливаться на достигнутом и вскоре предложим пассажирам путешествие по кулинарной Украине. В частности, будут разнообразные меню, которые представляют региональные особенности и богатство национальной кухни. Не оставим без внимания и поезда дальнего следования, пилотный проект запустим уже этой весной", - сказал Перцовский.

Он также озвучил первые результаты внедрения питания в поездах. Так, за два месяца пассажиры скоростных поездов съели 1 тонну кускуса, по 600 кг хумуса и митболов и 300 кг брокколи. При этом каждое четвертое меню, которое выбирают пассажиры, - вегетарианское.

Теги: #детское_питание #укрзализныця
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