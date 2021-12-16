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10:11 16.12.2021

Аграрный комитет рекомендовал парламенту запретить использование пальмового масла в детском питании

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Аграрный комитет рекомендовал парламенту запретить использование пальмового масла в детском питании

Принять в целом с технико-юридической доработкой законопроект №5148 о повышении качества пищевых продуктов, в том числе потребляемых детьми, рекомендовал Верховной Раде комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 15 декабря, сообщается на сайте парламента.

Как сообщалось, парламент в сентябре 2021 года принял указанный законопроект в первом чтении. Документ предлагает запретить применение гидрогенизированного пальмового масла при производстве пищевых продуктов, большей частью потребляемых детьми, урегулировать применение в них трансжирных кислот, а также установить требования к маркировке содержащих пальмовое масло пищевых продуктов и штрафы за их реализацию.

Также законопроект предполагает запретить производство и оборот пищевых продуктов, в которых содержание трансжирных кислот превышает 2 грамма на 100 граммов общего количества жира в пищевом продукте.

В пояснительной записке указывается, что реализация пищевых продуктов, содержащих указанные выше вещества и ингредиенты, влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 40 минимальных заработных плат (в настоящее время минимальная заработная плата - 6 тыс. грн), на физлиц-предпринимателей - в размере 25 минимальных зарплат.

Вместе с этим документ устанавливает маркировку содержащих пальмовое масло продуктов, которые в случае вступления законопроекта в силу должны будут помечаться легко заметной фразой "Содержит пальмовое масло" рядом с названием продукта.

Помимо того, в названии пищевых продуктов, произведенных с использованием пальмового масла или гидрогенизированных растительных жиров запрещается употреблять термины "Шоколад", "Шоколад с добавлениями", "Шоколад с начинкой, шоколад с наполнителем" и другие родственные и созвучные с ними слова на любом языке.

Теги: #детское_питание #пальмовое_масло
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