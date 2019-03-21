Экономика

11:18 21.03.2019

Индонезия угрожает торговыми ограничениями ЕС, ужесточившему критерии использования пальмового масла

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Индонезия угрожает торговыми ограничениями ЕС, ужесточившему критерии использования пальмового масла

Индонезия может ввести запрет на некоторые товары европейского экспорта в ответ на ужесточение Евросоюзом ограничений для использования пальмового масла в производстве биотоплива.

Для Индонезии, крупнейшего мирового производителя пальмового масла, эта отрасль не только главный источник экспортной выручки, но и важный инструмент в борьбе с бедностью, необходимой для выполнения государственной программы устойчивого развития.

Страна рассматривает возможность ограничения закупки товаров в Евросоюзе как шаг для защиты интересов почти 20 млн человек, заявил индонезийский министр-координатор по морским делам Лухут Панджайтан.

Министр дал понять, что Индонезия может бойкотировать европейские самолеты, сообщает агентство Bloomberg. Он отметил, что стране потребуется порядка 2,5 тыс. новых самолетов в ближайшие два десятилетия.

"Мы закупаем множество европейских товаров, - заявил Л.Панджайтан. - Население страны составляет 269 млн человек. Индонезия - это крупный рынок".

Пальмовое масло является "горячей точкой", способной спровоцировать торговую войну между Евросоюзом и основными производителями этого продукта - Индонезией и Малайзией, на долю которых приходится порядка 85% глобальных поставок пальмового масла. ЕС использует для производства биотоплива 46% импортируемого пальмового масла.

На прошлой неделе Еврокомиссия внесла предложение относительно новых критериев использования пальмового масла в производстве биотоплива в рамках более широкого закона, согласованного 28-ю странами ЕС в прошлом году. Регулятор пытается найти сбалансированное решение, поскольку, с одной стороны, ему необходимо учесть мнение европейских природоохранных организаций, считающих пальмовую отрасль причиной обезлесивания, которое усугубляет изменение климата, а с другой стороны, предотвратить разгорание торговой войны между ЕС и странами-производителями пальмового масла.

В соответствии с решением ЕК, пальмовое масло считается "неприемлемым" сырьем для производства биотоплива в ЕС. При этом регулятор сделал исключение для масла, производимого из сырья малых фермерских хозяйств, что эксперты считают уступкой Индонезии и Малайзии.

Кампания Европарламента по ограничению использования растительных масел в производстве биотоплива была поддержана далеко не всеми странами Евросоюза. Новые предложения Еврокомиссии будут рассматриваться государствами ЕС в течение двух месяцев, и в том случае, если никто не выразит возражений, они будут утверждены законодательно.

Индонезия планирует подать официальный протест в ВТО, если предложение Еврокомиссии будет ратифицировано, заявил министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Дармин Насутион.

"Мы опасаемся, что ограничительные меры Еврокомиссии скажутся на долгосрочном двухстороннем сотрудничестве Индонезии и ЕС и еще больше отсрочат заключение экономического соглашения между двумя сторонами", - отметил Д.Насутион.

Пальмовое масло дешевеет с начала 2018 года, за этот период оно потеряло в цене примерно 15%. Стоимость июньских фьючерсов на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии 21 марта составляет 2182 ринггита ($537) за тонну.

Теги: #ес #пальмовое_масло #торговля #ограничения #индонезия
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