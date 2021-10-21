Рада гармонизировала требования к качеству и рекламе детского питания со стандартами ЕС

Верховная Рада привела законодательство в сфере производства, оборота и рекламы детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС, что позволит улучшить качество питания для детей, в том числе грудного и раннего возраста, а также будет способствовать росту производства такой продукции в Украине.

Соответствующий законопроект №4554 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми" поддержали в целом в четверг 273 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Документ ограничивает рекламу детского питания, публикация которой после вступления в силу законопроекта будет разрешена только в специализированных изданиях при ее научном обосновании.

Помимо того, устанавливается запрет на маркировку смесей для кормления детей надписями о содержании в них глютена, поскольку его применение в таких пищевых продуктах запрещено, и указанные надписи могут вводить потребителей в заблуждение.

За нарушение данных ограничений законопроектом для ее рекламодателей и ее производителей предусмотрен штраф в размере 50-100 минимальных заработных плат (300-600 тыс. грн), тогда как ранее он составлял 1700-5100 грн.

Законопроект №4554 также определяет юридическое значение понятий, "детское питание (в.т. ч на основе зерновых), "дети грудного и раннего возраста", "детская смесь начальная и для последующего кормления", "каши, макаронные изделия, сухари, печенье, хлебцы" и др.

Также документ определяет сроки, с помощью которых продукты детского питания классифицируются по своему назначению и составу, специальные требования к детскому питанию, а также определяет полномочия центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения и качества пищевых продуктов, порядка импорта такой продукции в Украину.

Нормы законопроекта устанавливают требования к качеству используемого для детского питания молока, а также запрещают использование ароматизаторов, красителей, консервантов, стабилизаторов и других веществ, которые могут влиять на его качество.

Как сообщалось, Верховная Рада в прошлом месяце приняла в первом чтении законопроект №5148, который предполагает запрет применения гидрогенизированного пальмового масла при производстве пищевых продуктов, большей частью потребляемых детьми. Также он урегулирует применение в таких продуктах трансжирных кислот и устанавливает требования к маркировке содержащих пальмовое масло пищевых продуктов и штрафы за их реализацию.

Законопроект вводит маркировку содержащих пальмовое масло продуктов - в случае вступления законопроекта в силу они должны будут помечаться легко заметной фразой "Содержит пальмовое масло" рядом с названием продукта.