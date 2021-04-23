Экономика

16:06 23.04.2021

АМКУ рекомендует производителям сгущенного молока избегать использования похожей упаковки

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АМКУ рекомендует производителям сгущенного молока избегать использования похожей упаковки

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ЗАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" и ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" не копировать стилистику упаковки продукции компаний ООО "Милк - Инвест" и ЧАО "Ичнянский молочноконсервный комбинат", сообщил госрегулятор на своем сайте.

Комитет уточнил, что ООО "Милк - Инвест" (Киев) и ЧАО "Ичнянский молочноконсервный комбинат" (Ичня Черниговской обл.) с 2019 года выпускают сгущенное молоко в упаковке с графической стилистикой советских времен, тогда как ЗАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" (Первомайск Харьковской обл.) и ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" (Хмельницкий) используют упаковку с похожим оформлением с июля-октября 2020 года. К узнаваемым элементам упаковки сгущенного молока, выпускавшегося в советское время, производители добавляют отдельные собственные элементы дизайна.

"Производители использовали этикетки не только с этими узнаваемыми элементами, но и уникальные элементы с этикеток заявителей без их разрешения. В частности, речь идет об элементах в виде лент с надписью, медалей, размещении торговых марок, изображений клубники в брызгах молока. Эти элементы изображения размещались на этикетках в тех же местах, где и аналогичные элементы заявителей", - говорится в сообщении АМКУ на сайте.

Комитет отмечает, что схожее оформление может привести к смешиванию деятельности указаных компаний. При этом производство по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции не будет инициировано, поскольку у АМКУ отсутствуют данные о существенных ограничениях или искажении конкуренции из-за копирования этикеток.

"Комитет предоставил ЗАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" и ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза" рекомендации прекратить использование этих элементов оформления этикеток молока цельного сгущенного с сахаром и продукта молокосодержащего сгущенного с сахаром "Сгущенка", - подытожил госрегулятор в сообщении на сайте.

Как сообщалось, АМКУ 15 апреля начал изучат причины подорожания яиц и подсолнечного масла По данным главы АМКУ Ольги Пищанской, комитет постоянно мониторит цены на продукты питания, чтобы избежать дефицита и стабилизировать розничные цены. Она напомнила, что в 2020 году территориальное отделение комитета рекомендовало некоторым крупным торговым сетям пересмотреть размер наценки на продукты из потребительской корзины, а также пересмотреть условия поставки товаров для увеличения конкуренции.

Теги: #сгущенное_молоко #упаковка #амку
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