"Энергорынок" для работы в новом рынке заключил договора купли-продажи э/э со 179 независимыми поставщиками

Госпредприятие "Энергорынок" по состоянию на 29 декабря подписало договора купли-продажи электроэнергии в оптовом рынке со 179 поставщиками электроэнергии, 31 оператором системы распределения и 25 поставщиками универсальных услуг (ПУУ), а также с компанией "Укринтерэнерго", являющейся поставщиком последней надежды (ПОН).

Об этом сообщается на сайте ГП "Энергорынка", на котором размещен перечень компаний.

ГП "Энергорынок" также сообщает, что 2, 3 и 4 января субъекты энергорынка, подписавшие договора купли-продажи, могут получить на предприятии подписанные свои экземпляры договоров и дополнительных соглашений к ним.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года запускается новый розничный рынок э/э согласно закону "О рынке электроэнергии". Работу начнут новые компании, образовавшиеся на базе облэнерго, операторы распределительных сетей и поставщики универсальных услуг (обслуживают население и мелких потребителей с присоединенной мощностью до 150 кВ).

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявляла, что перед запуском в Украине с 1 января розничного рынка электроэнергии в реестрах операторов системы распределения зарегистрировано 683 поставщика. Всего регулятор выдал лицензии 226 поставщикам, некоторые из них зарегистрировались сразу в нескольких регионах.