Экономика

17:30 03.12.2018

В "Укрсудпроме" ожидают, что новый собственник николаевского "Океана" обеспечит необходимые меры по обновлению мощностей судозавода и привлечению заказов

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В ассоциации "Укрсудпром" приветствуют итоги аукциона по продаже целостного имущественного комплекса (ЦИК) ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" и ожидают, что новый собственник обеспечит необходимые меры по технологическому обновлению мощностей судозавода и привлечению заказов.

Оценивая в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" итоги прошедших в понедельник  открытых торгов по продаже судозавода "Океан", дважды переносившихся  по причине  отсутствия заявок, президент "Укрсудпрома" Виктор Лисицкий сказал: "Главное это то, что новый собственник "Океана" - понятный и  известный  в отрасли человек. Это гражданин Украины, который сможет обеспечить необходимые  меры по развитию судозавода".

"Думаю, что основные задачи, которые сегодня перед ним стоят, это прежде всего технологическое  обновление  мощностей: мировой рынок крупнотоннажных судов  за последние 20 лет претерпел ощутимые технологические  изменения. Также важнейшая  задача – это поиск заказов", -  сказал он.

Отвечая на вопрос агентства, отвечает ли рыночной цена продажи судозавода, выставленного на второй повторный аукцион по стартовой цене в 1,1 млрд грн и проданного за 122 млн грн, президент "Укрсудпрома" сказал: "Можно делать какие-то предварительные расчеты стоимости активов, но цену продажи диктуют субъекты рынка".

"Также следует учитывать, что  судозавод находился  в стадии  банкротства и почти три года не работал", -  напомнил В.Лисицкий.

Он затруднился прогнозировать вероятность использования мощностей "Океана" под выполнение госпрограммы развития ВМСУ с учетом новых угроз в Азовско-Черноморском бассейне, уточнив  лишь, что "мощности судозавода существенно превышают потребность морской отрасли Украины  в крупнотоннажных  судах".

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.). 9 сентября 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество ПАО "НСЗ Океан" и передал его на ответственное хранение директору ООО "Океан-Судоремонт", президенту ПАО НСЗ "Океан" в 2010-2011 гг. Леониду Шумило. Экс-менеджера судозавода ранее подозревали в связях со структурами, подконтрольными экс-министру энергетики РФ (2001-2004) Игорю Юсуфову: оффшорами Olympus Investments и Zonel Operations Ltd. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил это решение. В то же время генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод "Океан".

В понедельник по итогам второго повторного открытого аукциона ЦИК ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" при стартовой  цене  в 1,1 млрд грн был продан за 122,2 млн грн ООО "Тороговый  дом "Аннона" (Николаев), владельцем которого  выступает  глава комитета кредиторов ПАО Игорь Волошин. Прошедший аукцион по продаже НСЗ "Океан" - уже третий за последние три месяца. Ранее, 21 сентября судозавод был выставлен на открытые торги по стартовой цене 1,82 млрд грн - сумме признанных кредиторских требований. Затем на повторный аукцион 8 октября - по сниженной, согласно закону, на 20% стартовой цене в 1,45 млрд грн. Оба аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок.

Согласно ранее озвученным оценкам участников рынка, интерес к активам НСЗ "Океан" проявляли как зарубежные, так и украинские потенциальные покупатели: судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

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Теги: #укрсудпром #океан
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