Утверждение подготовленной во исполнение решения СНБО новой Морской доктрины Украины более месяца блокирует аппарат Кабмина - "Укрсудпром"

Ассоциация судостроителей Украины "Укрсудпром" направила премьер-министру Владимиру Гройсману открытое письмо с просьбой уделить персональное внимание проблеме блокирования аппаратом Кабинета министров утверждения правительством подготовленной более месяца назад во исполнение решения СНБО новой Морской доктрины Украины.

В ассоциации напоминают, что включающий подготовку и принятие в течение месяца новой Морской доктрины, принятый на специальном заседании СНБО 6 сентября перечень безотлагательных мер по защите интересов страны в акватории Азовского моря, утвержден указом президента еще 12 октября 2-18 года .

"С некоторым опозданием, полтора месяц назад, текст Морской доктрины был отработан и согласован с министерствами. Отдаем должное уважение высококачественной работе специалистов Мининфраструктуры и Секретариата КМУ, которые обеспечили формирование такого оригинального и очень необходимого для осмысленного развития морского кластера документа",- уточняют в "Укрсудпроме", при этом акцентируя: "Однако высшее руководство аппарата КМУ проявило элементарное невежество и более месяца блокирует утверждение Морской доктрины правительством".

В ассоциации выражают недоумение по поводу данной ситуации, добавляя: "Складывается впечатление, что высшее руководство аппарата КМУ не учитывает последние события на Азове".

"Укрсудпром" обращается к премьеру с убедительной просьбой уделить данной ситуации персональное внимание с тем, чтобы Морская доктрина, принятие которой откладывается уже три года, была вынесена на рассмотрение и утверждение Кабмина уже на ближайшем заседании.

Как уточняют в "Укрсудпроме", несмотря на то, что Морская доктрина не является законом прямого действия, ее положения имеют стратегическое значение для развития морской отрасли, особенно в условиях военного положения. Морская индустрия является важным, вторым по значимости после АПК, конкурентным преимуществом Украины. Ее нужно восстанавливать и развивать.

Решение СНБО от 6 сентября 2018 года "О безотлагательных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе" введено в действие указом президента 12 октября.

С 26 ноября в 10 областях Украины, а также в морской акватории государства в Черном и Азовском морях и Керченского пролива введено военное положение сроком на один месяц в связи с открытой атакой и захватом военными РФ кораблей ВМСУ 25 ноября в Керченском проливе.