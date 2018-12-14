Затвердження підготовленої у виконання рішення РНБО нової Морської доктрини України понад місяць блокує апарат Кабміну - "Укрсудпром"

Асоціація суднобудівників України "Укрсудпром" надіслала прем'єр-міністру Володимиру Гройсману відкритого листа з проханням приділити персональну увагу проблемі блокування апаратом Кабінету Міністрів затвердження урядом підготовленої понад місяць тому у виконання рішення Ради національної безпеки і оборони нової Морської доктрини України.

В асоціації нагадують, що прийнятий на спеціальному засіданні РНБО 6 вересня перелік невідкладних заходів щодо захисту інтересів країни в акваторії Азовського моря, який включає підготовку та прийняття протягом місяця нової Морської доктрини, затверджено указом президента ще 12 жовтня 2018 року.

"Із деяким запізненням, півтора місяця тому, текст Морської доктрини було одпрацьовано і погоджено з міністерствами. Віддаємо належну шану високоякісній роботі фахівців Мінінфраструктури та секретаріату КМУ, які забезпечили формування такого оригінального і дуже необхідного для осмисленого розвитку морського кластера документа", - уточнюють в "Укрсудпромі". Водночас у листі наголошується: "Проте вище керівництво апарату КМУ проявило елементарне невігластво і понад місяць блокує затвердження Морської доктрини урядом".

В асоціації висловлюють подив щодо цієї ситуації, додаючи: "Складається враження, що вище керівництво апарату КМУ не враховує останні події на Азові".

"Укрсудпром" звертається до прем'єра з переконливим проханням приділити цій ситуації персональну увагу з тим, щоб Морську доктрину, прийняття якої відкладають уже три роки, було винесено на розгляд та затвердження Кабміну вже на найближчому засіданні.

Як уточнюють в "Укрсудпромі", попри те, що Морська доктрина не є законом прямої дії, її положення мають стратегічне значення для розвитку морської галузі, особливо в умовах воєнного стану. Морська індустрія є важливою, другою за значимістю після АПК, конкурентною перевагою України. Її треба відновлювати і розвивати.

Рішення РНБО від 6 вересня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці" введено в дію указом президента 12 жовтня.

Із 26 листопада в 10 областях України, а також в морській акваторії держави в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці запроваджено воєнний стан терміном на один місяць у зв'язку з відкритою атакою та захопленням військовими РФ кораблів ВМСУ 25 листопада в Керченській протоці.