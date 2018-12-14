Экономика

17:26 14.12.2018

Затвердження підготовленої у виконання рішення РНБО нової Морської доктрини України понад місяць блокує апарат Кабміну - "Укрсудпром"

2 мин читать
Затвердження підготовленої у виконання рішення РНБО нової Морської доктрини України понад місяць блокує апарат Кабміну - "Укрсудпром"

Асоціація суднобудівників України "Укрсудпром" надіслала прем'єр-міністру Володимиру Гройсману відкритого листа з проханням приділити персональну увагу проблемі блокування апаратом Кабінету Міністрів затвердження урядом підготовленої понад місяць тому у виконання рішення Ради національної безпеки і оборони нової Морської доктрини України.

В асоціації нагадують, що прийнятий на спеціальному засіданні РНБО 6 вересня перелік невідкладних заходів щодо захисту інтересів країни в акваторії Азовського моря, який включає підготовку та прийняття протягом місяця нової Морської доктрини, затверджено указом президента ще 12 жовтня 2018 року.

"Із деяким запізненням, півтора місяця тому, текст Морської доктрини було одпрацьовано і погоджено з міністерствами. Віддаємо належну шану високоякісній роботі фахівців Мінінфраструктури та секретаріату КМУ, які забезпечили формування такого оригінального і дуже необхідного для осмисленого розвитку морського кластера документа", - уточнюють в "Укрсудпромі". Водночас у листі наголошується: "Проте вище керівництво апарату КМУ проявило елементарне невігластво і понад місяць блокує затвердження Морської доктрини урядом".

В асоціації висловлюють подив щодо цієї ситуації, додаючи: "Складається враження, що вище керівництво апарату КМУ не враховує останні події на Азові".

"Укрсудпром" звертається до прем'єра з переконливим проханням приділити цій ситуації персональну увагу з тим, щоб Морську доктрину, прийняття якої відкладають уже три роки, було винесено на розгляд та затвердження Кабміну вже на найближчому засіданні.

Як уточнюють в "Укрсудпромі", попри те, що Морська доктрина не є законом прямої дії, її положення мають стратегічне значення для розвитку морської галузі, особливо в умовах воєнного стану. Морська індустрія є важливою, другою за значимістю після АПК, конкурентною перевагою України. Її треба відновлювати і розвивати.

Рішення РНБО від 6 вересня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці" введено в дію указом президента 12 жовтня.

Із 26 листопада в 10 областях України, а також в морській акваторії держави в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці запроваджено воєнний стан терміном на один місяць у зв'язку з відкритою атакою та захопленням військовими РФ кораблів ВМСУ 25 листопада в Керченській протоці.

Теги: #укрсудпром #кабмін
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Утверждение подготовленной во исполнение решения СНБО новой Морской доктрины Украины более месяца блокирует аппарат Кабмина - "Укрсудпром"

В "Укрсудпроме" ожидают, что новый собственник николаевского "Океана" обеспечит необходимые меры по обновлению мощностей судозавода и привлечению заказов

Кабмін збільшив із $65 до $85 ставки консульського збору за оформлення е-віз в Україну

Рада НБУ рекомендує Кабміну розробити програму з випуску цільових ОВДП

Кабмин намерен вновь смягчить условия по одному из крупных кредитов Ощадбанка для "Нафтогаза"

Кабмин предлагает Раде выделить дополнительно 2,66 млрд грн на оборону

Кабмін має намір виділити додатково 200 млн грн на програму "теплих" кредитів до 2017 р.

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские рыбаки потеряют возможность рыбачить в Азовском море без согласования украинско-российской комиссией – Госрыбагентство

"Укрзализныця" запустит ночной экспресс из Запорожья в Ужгород, первый рейс – 16 декабря

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович 17 декабря встретится с премьером Украины

ЕБРР и ЧБТР выделят EUR36 млн кредита на строительство в Украине трех СЭС

Вступил в силу порядок регистрации абонномера с помощью Mobile ID или электронного цифровой подписи

Должностные лица Фортуна-банка до ввода временной администрации выводили средства через инсайдерские кредиты

АМКУ оштрафовал на 6,7 млн грн "Котнар-М" за использование бренда ирландской компании без разрешения

Набсовет "Укрпошты" возглавил бельгиец Бенуа Плеска

Запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" на 34% больше прошлогодних

НКРЭКУ установила на 2019г тариф для поставщика э/э "последней надежды"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА