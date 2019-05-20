Новый собственник "Кузни на Рыбальском" не будет сворачивать мощности, судпрому нужна долгосрочная госпрограмма кораблестроения - глава "Укрсудпрома"

Глава ассоциации "Укрсудпром" Виктор Лисицкий считает, что приобревший осенью 2018 года за $300 млн у президента Петра Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) бизнесмен Сергей Тигипко не будет сворачивать производственные мощности судозавода и высказывается за скорейшую подготовку отвечающей новым угрозам обороноспособности страны госпрограммы кораблестроения.

"Уверен, что Тигипко не будет сворачивать мощности "Кузни на Рыбальском": судозавод способен строить, в том числе, сложные малые корабли и эффективно участвовать в восстановлении боеготовности ВМФ Украины", - сказал глава "Укрсудпрома" в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Сегодня всему судпрому Украины, включая "Кузню на Рыбальском", крайне нужна полноценная долгосрочная госпрограмма кораблестроения, отвечающая новым угрозам обороноспособности государства", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об озвученных на днях в СМИ экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым сомнениях относительно целей и рыночной стоимости сделки по покупке "Кузни на Рыбальском", В.Лисицкий сказал: "Возможно, эта сумма и выглядит большой. Но если учесть, что покупка судозавода осуществлена в условиях войны на Донбассе, можно предположить, что стоимость сделки могла включать, в том числе, риски военного времени в стране".

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко. В сентябре 2018 года группа "ТАС" Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, в ноябре корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Тогда же в ноябре ЧАО официально сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о приобретении кипрской компанией суммарного пакета акций судозавода в размере 94,0348%, Максимальная оценка стоимости приобретенного пакета, по данным эмитента - $300 млн.

В условиях внешней агрессии ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" освоило производство новых разработок оборонного назначения и сегодня является исполнителем гособоронзаказа (ГОЗ) по строительству для военных госзаказчиков, в том числе, малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК) "Гюрза-М" и десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр". В октябре 2018 года ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" презентовало потенциальным заказчикам проект нового ракетного патрульного катера под шифром "Лань", рассматриваемого в оборонном секторе одним из элементов усиления боеспособности ВМС ВСУ в акватории Азовского моря.

В 2016 году правительство Украины предоставило ПАО "Ленкузня" право на осуществление экспорта товаров военного назначения собственного производства и импорта товаров военного назначения в интересах собственного производства сроком до 1 июня 2018 года, в 2017 году с учетом переименования предприятия в ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" его полномочия спецэкспортера продлены сроком до 1 января 2021 года.

По итогам работы в 2018 году, согласно предварительным данным компании, ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" увеличило чистую прибыль по МСФО в сравнении с 2017 годом на 77,84% - до 33,12 млн грн.

Как сообщалось, вернувшийся на днях в Украину после пятилетнего отсутствия в стране Портнов заявил в СМИ, что будет инициировать проверку сделки по покупке Тигипко у Порошенко "Кузни на Рыбальском". "Мы должны проверить сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств", – заявил он. Экс-замглавы АП утверждает, что сделка проходила через офшорные компании и его команде понятна "вся комбинация". Как заявил Портнов, "Кузня на Рыбальском" - один из ключевых вопросов, по которому он намерен преследовать Порошенко.