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18:39 30.09.2021

"Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой бронированный катер для ВМС Украины

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Предприятие "Кузня на Рыбальском" спустило на воду восьмой бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М", передает 5.UA.

"Предприятие продолжает выпускать корабли для Военно-морских сил Украины, несмотря на давление силовиков, попытки обанкротить завод и преследование его руководителя", – цитирует 5.UA участников торжественной церемонии.

Начальник управления кораблестроения ВМС Украины Василий Радчук выразил благодарность коллективу "Кузни на Рыбальском" и подчеркнул, что украинская армия нуждается в новых боевых судах.

"От имени командования Военно-морских сил искренне поздравляю коллектив завода и нас, Министерство обороны и Военно-морские силы с пополнением, с новым катером. С удовольствием будем ждать его в Одессе на проведение государственных испытаний, а также скорейшего вхождения в состав Военно-морских сил. Спасибо всем за совместную работу и очень хотим, чтобы мы еще имели дальше корабли от "Кузни на Рыбальском", – сказал Радчук.

"Хочу поздравить присутствующий здесь коллектив знаменитого судостроительного предприятия… Кому как не нам, здесь присутствующим, понимать, с какими трудностями сопряжено судостроение вообще и спуск на воду этого проекта в частности. Здесь есть все – и недофинансирование, и политическая ангажированность, и уголовные преследования, и сложности поставок", - отметил боевой генерал, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский.

По его словам, это достойный ответ всем сомневающимся, кто пытается остановить строительство боевых единиц для наших Военно-морских сил.

"Это доказывает, что коллектив даже в таких сложных условиях работал, работает и будет продолжать работать", – сказал он.

Он поблагодарил директора завода Валерия Шандру и генерал-лейтенанта Игоря Павловского, "которых власти бросили за решетку".

"Для них – это дело всей жизни. Предлагаю поздравить их с великой победой, к которой они имеют прямое отношение. Пока государство строит корабли, оно считается морским. Сегодня лишь очередной этап и очередной шаг. Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы сможем поздравить Военно-Морские силы Украины с принятием в боевой состав очередной единицы", – подчеркнул Забродский.

В свою очередь экс-секретарь СНБО (2014-2019 гг) Александр Турчинов также отметил важность события.

"Я вспоминаю, когда мы вместе с вами спускали на воду первый катер. Это были времена, когда наша Украина могла рассчитывать исключительно на себя, без никакой помощи даже от наших стратегических партнеров, во время запрета поставлять в Украину любое оружие, любую технику. И именно тогда ваш дружный трудовой коллектив взял на себя обязательство восстанавливать наши ВМС. Это уже восьмой бронированный артиллерийский катер. Были выпущены десантные штурмовые катера, катер-разведчик, и все это в достаточно сложных условиях. И что важно для украинского бюджета, стоимость этих изделий на порядок ниже, чем зарубежных аналогов", – отметил Турчинов.

"А как "зеленая" власть поддерживает трудовой коллектив и это предприятие? Открываются уголовные дела по надуманным политическим обвинениям. За решетку брошен директор Валерий Шандра, боевой генерал Игорь Павловский также за решеткой. За что? За то, что они ставили на вооружение ВМС катера, прошедшие не просто испытания, а боевые испытания. Все мы помним, как катера, произведенные на "Рыбальском" под огнем российской армады прорывались к Керченскому проливу", – напомнил Турчинов.

Он добавил: "С одной стороны, уголовные дела, а с другой стороны – на последнем параде, посвященном 30-летию Независимости Украины, ваши катера шли достойно в строю, демонстрируя силу нашей армии".

"Власть меняется, президенты меняются, правительства меняются, но я убежден, что ваш мощный трудовой коллектив, ваше предприятие, которое вскоре будет праздновать 100-летие, и дальше будет выпускать нужную армии продукцию, и дальше будет укреплять обороноспособность нашей страны", – резюмировал Турчинов.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества. Также, по информации ГБР, были закуплены для нужд ВСУ санитарные автомобили производства "Богдан Моторс", которые не соответствовали установленным требованиям. По данным следствия, сумма ущерба по двум эпизодам составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018-2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

7 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечение Шандре в виде ареста на 60 дней с возможностью внести залог в 44 млн грн.

Адвокаты председателя правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в Европейский суд по правам челолвека (ЕСПЧ) в связи с "политическими преследованиями, нарушением прав подзащитного и применения к нему пыток".

Теги: #катер #вмс #кузня_на_рыбальском
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