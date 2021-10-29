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16:53 29.10.2021

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика – ГБР

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Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика – ГБР

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров производства ЧАО "Кузня на Рыбальском" требованиям заказчика – Вооруженных сил Украины и Минобороны, сообщает пресс-служба Государсвенного бюро расследований в пятницу.

"Следователи Государственного бюро расследований 23 и 28 октября этого года провели следственные эксперименты с военными кораблями ЧАО "Кузня на Рыбальском" в рамках уголовного производства по сговору должностных лиц Минобороны и руководства частных компаний по организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что к экспериментам были привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ООО "Цеппелин Украина", которые проверяли работу оборудования, установленного на катерах, а также специалистов украинских судостроительных предприятий, других лиц.

"Следственные эксперименты проводились с соблюдением всех правил технической эксплуатации судов, без каких-либо нарушений, профессиональным экипажем Военно-Морских сил ВСУ. При этом представители ЧАО "Кузня на Рыбальском" проигнорировали приглашение принять в них участие, а сотрудники завода во время проведения эксперимента пытались препятствовать", - подчеркивают в ГБР.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило о подозрении чиновников "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества. Также, по информации ГБР, были закуплены для нужд ВСУ санитарные автомобили производства "Богдан Моторс", которые не соответствовали установленным требованиям. По данным следствия, сумма ущерба по двум эпизодам составляет более 475 млн грн.

Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018-2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

Уведомлен также о подозрении глава правления "Кузни на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины.

7 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечение Шандре в виде ареста на 60 дней с возможностью внести залог в 44 млн грн.

Адвокаты председателя правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерия Шандры подали жалобу в Европейский суд по правам челолвека (ЕСПЧ) в связи с "политическими преследованиями, нарушением прав подзащитного и применения к нему пыток".

Теги: #всу #гбр #катер #кузня_на_рыбальском
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