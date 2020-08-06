Суд подтвердил законность аукциона, на котором собственником завода "Океан" стал экс-начальник Николаевского морпорта Капацына

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд 4 августа 2020 подтвердил законность публичного аукциона по продаже целостного имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" в декабре 2018 года, по итогам которого владельцем завода стал Василий Капацына.

Как сообщила пресс-служба управления маркетинга завода, Апелляционный суд отклонил иски четырех заявителей, сохранив в силе соответствующее решение Хозяйственного суда Николаевской области от 14 февраля 2020 года.

В декабре 2018 года состоялся открытый аукцион по продаже завода "Океан". К этому моменту предприятие находилось в состоянии ликвидации и имело многомиллионные долги, а еще ранее, в 2015 году - было признано банкротом. По итогам аукциона новым собственником завода стал бывший начальник Николаевского морского торгового порта Василий Капацына, который выкупил предприятие за 112 млн грн, напомнила пресс-служба.

После смены собственника, "Океан" начал восстанавливать производство. По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи, выполнил несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве. По просьбе президента Украины Владимира Зеленского, на заводе в предельно сжатые сроки произвели металлоконструкции для моста через реку Северский Донец у станицы Луганской. Кроме того, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион".

Законность аукциона оспаривали ООО "Океан-Судоремонт", "Бельмонд Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД", а также первичная профсоюзная организация завода в лице ее единственного члена Анатолия Немова. Перечисленные компании связаны с Василием Астионом и Игорем Игнатовым, у которого имущество завода находилось на ответственном хранении в 2016-2018 годах. В результате за этот период с предприятия пропало имущество на сумму около 40 млн грн.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.