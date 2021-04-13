Экономика

14:52 13.04.2021

Судостроительный завод "Океан" восстанавливает работоспособность сухого дока

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Судостроительный завод "Океан" восстанавливает работоспособность сухого дока

Судостроительный завод "Океан" (Николаев) начал работы по созданию новой конструкции затвора сухого дока, который обеспечит надежное перекрытие камеры и возможность штатного использования сухого дока.

Согласно пресс-релизу компании, новый затвор состоит из восьми секций весом около 100 тонн каждая. В целом более 800 тонн стали пойдет на его создание.

Как уточняется, сухой док "Океана" длиной 355 м, шириной 60 м, глубиной 17,1 м - один из крупнейших в Европе и пока единственный из доступных в Украине. Площадь передоковой площадки - 35 тыс. кв. м. Сухой док оборудован двумя козловыми кранами грузоподъемностью 320 тонн каждый и четырьмя монтажными кранами по 80 тонн грузоподъемности.

В пресс-релизе поясняется, что восстановление работоспособности сухого дока дает возможность судостроительному заводу "Океан" вернуться на рынок большегрузного судостроения, а также выполнять судоремонт теплоходов длиной до 300 м.

Завершение работ по восстановлению затвора сухого дока планируется в четвертом квартале 2021 года.

ООО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан").

Завод создан в 1951 году, входит в тройку крупнейших судостроительных предприятий Украины. Основные виды деятельности - судостроение и судоремонт. Завод имеет две технологические линии для строительства средне- и крупнотоннажных судов. Крупнотоннажная линия используется для строительства танкеров и контейнеровозов, а на среднетоннажных линиях строятся баржи, понтоны и буксиры.

С 2019 года завод "Океан" не только выполняет заказы по судостроению и судоремонту, а также изготавливает металлоконструкции для инфраструктурных проектов. Среди них - мост на Владимирской горке и Шулявский путепровод в Киеве.

Владельцем завода является николаевский предприниматель Василий Капацына.

 

Теги: #судостроение #николаев #океан
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