Green Deal

10:56 06.08.2021

Гольфстрим и другие атлантические течения теряют стабильность, последствия могут быть катастрофическими – исследование

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Гольфстрим и другие атлантические течения теряют стабильность, последствия могут быть катастрофическими – исследование

 Система течений в Атлантическом океане, куда входит Гольфстрим, за последние 100 лет демонстрирует почти полную потерю стабильности, что грозит серьезными последствиями для климата Земли, сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

"Уже видные свидетельства этой дестабилизации - это, чего я не ожидал, и что считаю пугающим", - заявил автор исследования Никлас Боерс из Потсдамского института изучения климатических изменений.

The Guardian указывает, что подобное развитие событий имело бы катастрофические последствия. В частности, нарушен был бы режим осадков, от которых зависит выращивание еды для миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке. Также мог бы произойти подъем уровня моря у восточного побережья Северной Америки, усилились бы шторма и понизилась бы температура в Европе.

Отмечается, что эта система течений - Атлантическая меридиональная циркуляция, существующая из-за разницы в температурах и солености в разных частях Мирового океана - ослабла до максимума за период не менее 1,6 тыс. лет, и может быть близка к полной остановке.

По итогам анализа восьми баз данных температур и солености вод, собранных за 150 лет, Боерс указал, что глобальное потепление не просто меняет характер движения морских потоков, но и увеличивает их нестабильность.

Согласно исследованию, таяние снегов в Гренландии, из-за которого в океан поступают массы пресной воды, замедляет Атлантическую меридиональную циркуляцию - быстрее, чем предполагали климатические модели.

Однако сложность системы Атлантической меридиональной циркуляции и неопределенность с масштабами глобального потепления в будущем делают невозможным предсказание даты возможного ее коллапса, отмечает The Guardian. При этом неизвестно, какой уровень углекислых газов в атмосфере мог бы вызвать такое событие.

"Так что единственное, что надо сделать, это поддерживать уровень выбросов (газов - ИФ) как можно ниже", - сказал Боерс.

Теги: #климат #гольфстрим #океан
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