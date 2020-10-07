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10:01 07.10.2020

На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование

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На дне океанов осело не менее 14 млн тонн микропластика - исследование

Примерно 14 млн тонн микропластика из сбрасываемых в воду отходов находится сейчас на дне океанов, выяснили австралийские ученые.

По их данным, эти показатели в 25 раз превышают объемы, о которых говорилось в ранее проведенных исследованиях.

Австралийские ученые использовали беспилотную подводную лодку, с помощью которой были собраны образцы с глубин до трех тысяч метров в том числе и у южного побережья континента.

"Наше исследование показало, что дно океана превратилось в настоящую свалку микропластика, мы были удивлены, обнаружив такое количество этого мусора в столь отдаленном регионе", - сообщила журналистам руководитель группы исследователей Джастин Барретт.

"Властям, промышленности, общественности необходимо работать вместе для того, чтобы сократить загрязнение наших океанов", - добавила она.

Теги: #океан #отходы #ученые
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