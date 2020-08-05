События

20:41 05.08.2020

Суд подтвердил законность аукциона, на котором собственником завода "Океан" стал экс-начальник Николаевского морпорта Капацына

2 мин читать
Суд подтвердил законность аукциона, на котором собственником завода "Океан" стал экс-начальник Николаевского морпорта Капацына

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд 4 августа 2020г подтвердил законность публичного аукциона по продаже целостного имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" в декабре 2018 года, по итогам которого владельцем завода стал Василий Капацына, сообщила пресс-служба управления маркетинга завода.

При этом уточняется, что Апелляционный суд отклонил иски четырех заявителей, сохранив в силе соответствующее решение Хозяйственного суда Николаевской области от 14 февраля 2020 года. В декабре 2018 года состоялся открытый аукцион по продаже завода "Океан". К этому моменту предприятие находилось в состоянии ликвидации и имело многомиллионные долги, а еще ранее, в 2015 году - было признано банкротом. По итогам аукциона новым собственником завода стал бывший начальник Николаевского морского торгового порта Василий Капацына, который выкупил предприятие за 112 млн грн.

После смены собственника, "Океан" начал восстанавливать производство. По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи, выполнил несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве. По просьбе президента Украины Владимира Зеленского, на заводе в предельно сжатые сроки произвели металлоконструкции для моста через реку Северский Донец у станицы Луганской. Кроме того, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион".

Законность аукциона оспаривали ООО "Океан-Судоремонт", "Бельмонд Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД", а также первичная профсоюзная организация завода в лице ее единственного члена Анатолия Немова. Перечисленные компании связаны с Василием Астионом и Игорем Игнатовым, у которого имущество завода находилось на ответственном хранении в 2016-2018 годах. В результате за этот период с предприятия пропало имущество на сумму около 40 млн грн.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

Теги: #аукцион #суд #океан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:01 05.08.2020
Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

17:26 04.08.2020
Верховный суд отклонил ходатайство защиты Мангера в дело об убийстве Гандзюк о переносе слушания из Херсона в Киев

Верховный суд отклонил ходатайство защиты Мангера в дело об убийстве Гандзюк о переносе слушания из Херсона в Киев

16:24 04.08.2020
Суд продлил арест генерал-майора СБУ Шайтанова до 2 октября

Суд продлил арест генерал-майора СБУ Шайтанова до 2 октября

19:09 03.08.2020
Суд продлил на 3 года режим спецуправления в ферросплавном холдинге Georgian Manganese

Суд продлил на 3 года режим спецуправления в ферросплавном холдинге Georgian Manganese

18:04 03.08.2020
ВАКС избрал для главы Государственной судебной администрации Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства

ВАКС избрал для главы Государственной судебной администрации Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства

17:52 03.08.2020
Сообщение о минирования здания во Львове, где находятся три суда, оказалось ложным

Сообщение о минирования здания во Львове, где находятся три суда, оказалось ложным

10:15 03.08.2020
Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

12:16 02.08.2020
Организатор группы, занимавшейся подделкой свидетельств о регистрации машин и водительских удостоверений, предстанет перед судом

Организатор группы, занимавшейся подделкой свидетельств о регистрации машин и водительских удостоверений, предстанет перед судом

15:05 31.07.2020
Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о захвате РФ объектов "Укрэнерго"

Арбитражный суд в Париже начал рассмотрение дела о захвате РФ объектов "Укрэнерго"

11:10 31.07.2020
Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сменил начальника ГУР Минобороны: назначил Кирилла Буданова – указы

Кабмин по настоянию Зеленского принял решение об устранении несправедливости в выплатах семьям погибших военных и добровольцев в 2014-2015гг - ОПУ

Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента - указ

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели Хмельницкой области получили 5 спецавтомобилей и 21 квартиру

Зеленский уволил Грабовскую с должности замглавы Госуправления делами - указ

Главами военно-гражданских администраций Лисичанска и Северодонецка стали военный и сотрудник СБУ

Зеленский сменил начальника ГУР Минобороны: назначил Кирилла Буданова – указы

Аваков договорился о совместных учениях офицеров НГУ с итальянскими карабинерами

Ferrexpo в I пол.-2020 года резко сократила платежи ФК "Ворскла" и продолжает расследование использования ранее предоставленных средств

Кабмин по настоянию Зеленского принял решение об устранении несправедливости в выплатах семьям погибших военных и добровольцев в 2014-2015гг - ОПУ

Украина и Италия будут взаимодействовать по вопросам ЧС – Аваков

Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента - указ

СБУ обезвредила на окраине Марьинки схрон со взрывчаткой, которую в "МГБ ДНР" планировали использовать для терактов в городах Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА