Компания "ЕТС" намерена в 2021г завершить строительство сервисной станции стройтехники Volvo

ООО "ЕТС", официальный дилер дорожно-строительной техники Volvo Construction Equipment, планирует в 2021 году завершить строительство центральной станции обслуживания строительной и грузовой техники Volvo общей площадью застройки 9150 кв. м на территории в 4,66 га вблизи пос. Глеваха Киевской области.

Согласно пресс-релизу компании ЕТС в понедельник, закладка первого камня станции состоялась на прошлой неделе, а первую очередь станции планируется завершить к началу 2019 года.

"В Украине это первая станция обслуживания строительной техники Volvo такого уровня. Поскольку речь идет об абсолютно новом строительстве, мы будем использовать только современные технологии и оборудование, чтобы максимально соответствовать всем требованиям и стандартам мирового рынка", – цитируется в пресс-релизе генеральный директор ООО "ЕТС" Юрий Марисенков.

Станция будет включать четыре бокса для обслуживания и ремонта строительной техники, восемь боксов – для грузовой техники. Также запланированы шиномонтажные мастерские и мойка. Предусмотрены спортивная зона и кафе для персонала и гостей. В составе станции также будет работать шинный центр Goodyear.

Сумма инвестиций в проект не разглашается.

"Мощности станции позволят одновременно обслуживать до 10 ед. строительной и до 35 ед. Здесь можно будет осуществить ремонт любой сложности, включая капитальный", – подчеркнул Ю.Марисенков.

По его словам, станция рассчитана на перспективу дальнейшего роста рынка Украины и подразумевает круглосуточную работу 150 специалистов по ремонту и обслуживанию в три смены (общее количество новых рабочих мест). ООО "ЕТС" планирует в ближайшее время также начать строительство СТО в других регионах страны.

"Инвестиции Volvo - это содействие экономическому росту в Украине. Это не просто открытие станции обслуживания, а наши общие интересы. В этом месте будет больше новых рабочих мест, новых крупных инвестиций и экономических стимулов для изменений на местном уровне", - отметил приглашенный на церемонию закладки станции посол Швеции в Украине Мартин Хагстрём.

Компания "ЕТС", созданная в 1994 году, имеет более чем 20-летний опыт работы со строительной техникой Volvo Construction Equipment. Также является официальным партнером Volvo Trucks и Renault Trucks в Украине.

Компания занимает 15% украинского рынка новой строительной техники в тяжелом классе. По оценкам экспертов, в 2018 году рынок такой техники в Украине может составить около 1тыс. ед.

За период работы компания поставила в Украину более 600 ед. строительно-дорожной и тяжелой карьерной техники. Постоянные партнеры - Sibelco, Knauf Gyps, Lafarge, "Юнигран", "Евроцемент Украина", UMG и многие другие.