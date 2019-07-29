Экономика

13:22 29.07.2019

Volvo отзывает в РФ 4,5 тыс. автомобилей из-за опасных "пауков"

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Volvo отзывает в РФ 4,5 тыс. автомобилей из-за опасных "пауков"

Российское подразделение шведского автопроизводителя Volvo ООО "Вольво Карс" отзывает в РФ 4 тыс. 473 автомобиля моделей XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country.

Отзыву подлежат автомобили, проданные в 2014-2019 годах, с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что в очень редких случаях изготовленный из пластмассы впускной коллектор двигателя ("паук" - ИФ) может расплавиться и деформироваться. При самом неблагоприятном развитии событий возможно локальное возгорание в моторном отсеке", - говорится в сообщении Росстандарта.

Автомобили отремонтируют разработанным методом, отмечает ведомство.

Уполномоченные дилеры ООО "Вольво Карс" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Теги: #volvo #автомобили
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