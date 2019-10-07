Экономика

17:33 07.10.2019

Volvo и Geely объединят бизнес по производству двигателей

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Volvo и Geely объединят бизнес по производству двигателей

Шведская Volvo Cars и китайская Geely планируют объединить подразделения, занимающиеся производством двигателей, и выделить их в отдельную компанию, что, по словам шведского автопроизводителя, позволит сократить расходы.

Объединенная компания будет поставлять два миллиона дизельных и бензиновых двигателей, тогда как на текущий момент Volvo производит 600 тыс.

Как говорится в сообщении Volvo, выделение бизнеса позволит компании сфокусироваться на развитии премиальных электромобилей. Компания хочет, чтобы к середине следующего десятилетия половина ее мировых продаж приходилась на долю электромобилей.

"Не похоже, что сегмент двигателей внутреннего сгорания будет растущим бизнесом", - сказал главный исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон в телефонном интервью агентству Bloomberg.

"Правильное решение - это консолидация и достижение синергетического эффекта. Чем раньше это сделать, тем сильнее можно стать", - добавил он.

По сообщению Volvo, объединение бизнесов не приведет к потере рабочих мест: в компании будут работать около 3 тыс. сотрудников шведского автопроизводителя и 5 тыс. сотрудников Geely.

Акции Volvo в ходе торгов в Стокгольме в понедельник дорожают на 1,28%. Бумаги Geely по итогам торгов в Гонконге подешевели на 1,93%.

Теги: #volvo #geely
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