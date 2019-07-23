Экономика

15:32 23.07.2019

В Украине могут отозвать более 700 автомобилей Volvo в рамках сервисной кампании

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В Украине могут отозвать более 700 автомобилей Volvo в рамках сервисной кампании

Компания "Виннер Импортс Украина, Лтд.", официальный импортер автомобилей Volvo в Украине, информирует о сервисной кампании на ряд моделей модели Volvo с дизельными четырехцилиндровыми двигателями 2014-2019 модельных годов из-за теоретической возможности возгорания части двигателей.

Согласно пресс-релизу компании-импортера, указанная кампания связана с недавними результатами исследований Volvo Cars, которые выявили, что в очень редких случаях пластиковый впускной коллектор двигателя может плавиться и деформироваться. В худшем случае есть вероятность возникновения возгорания с локализацией в отсеке двигателя.

В сообщении отмечается, что Volvo Cars отзывает около 500 тыс. автомобилей по миру из-за теоретической возможности возгорания части двигателей, выявленной в ходе внутреннего исследования. Но пока компания не получала ни одной жалобы на такие случаи.

Кампания распространяется на модели Volvo S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, S90, V90, V90CC, XC90, V40, V40CC.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Виннер Импортс Украина", основываясь на данных производителя, потенциально на рынке страны - 734 автомобиля, которые могут попасть под данную отзывную кампанию.

"Это автомобили, которые были проданы в Украине с 2014 по 2019 гг. Все владельцы автомобилей в Украине, подпадающие под действие кампании, получат direct mail-уведомление о необходимости обратиться к дилеру для корректировок (в рамках кампании) на бесплатной основе", - отметили в пресс-службе.

Как уточняется в пресс-релизе, в случае, если владельцы этих моделей Volvo заметят что-то необычное в работе двигателя, например, загорание лампочки неисправности двигателя, перебои в работе или потеря мощности двигателя, необходимо немедленно обратиться к местному дилеру. Если во время поездки водитель почувствует необычный запах, необходимо сразу же остановиться и позвонить в Volvo Assistance (если автомобиль на гарантии) или местному дилеру.

По информации импортера, дилерские центры марки в Украине работают в Киеве (три), Полтаве, Харькове, Днепре, Херсоне, Одессе, Ривном и Львове.

Если же в течение последних двух лет владельцы автомобилей Volvo ни разу не посещали официальные сервисные центры, необходимо обратиться в ближайший для проверки авто на наличие открытых сервисных кампаний. Для этого нужно сообщить VIN-номер автомобиля представителю сервисного центра.

"Виннер Групп Украина" более 26 лет работает в Украине. Сеть официально представляет Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche и Bentley в более чем 45 дилерских центрах.

В первом полугодии 2019 года продажи авто этой марки в Украине выросли на 55% по сравнению с тем же периодом 2018 года - до 466 ед., в том числе продажи внедорожника Volvo XC90 - в 2,3 раза, 231 ед.

В мире за этот период продажи авто этой марки выросли на 7,3% - до 340,826 тыс. ед., ключевые рынки – Китай, США и Европа показали прирост на 5-10%.

Компания Volvo основана в 1927 году. Сегодня продает автомобили приблизительно в 100 странах. С 2010 года Volvo Cars входит в состав китайской Zhejiang Geely Holding. В 2018 году в Volvo Cars работало около 43 тыс. сотрудников.

За полный 2018 год мировые продажи составили 642,253 тыс. авто – на 12,4% больше, чем годом ранее, в том числе на европейском рынке - 318,24 тыс. (на 6,5% больше).

Основные производственные предприятия Volvo Cars расположены в Гетеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Чэнду и Дацине (Китай). Двигатели выпускаются на заводах в Шёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), кузовные комплектующие - на предприятии в Улофстреме (Швеция).

Теги: #volvo #украина
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