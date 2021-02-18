"Европейское туристическое страхование" в январе зарегистрировало около 600 обращений туристов почти на 12 млн грн

СК "Европейское туристическое страхование" (Киев) в январе 2021 года зарегистрировала 596 обращений туристов на сумму около 12 млн грн.

"Несмотря на все еще неутихающий вирус и закрытые границы многих государств, украинские туристы не отказываются от путешествий, а находят новые возможности и открывают новые места. "Европейское туристическое страхование", в свою очередь, продолжает заботиться о том, чтобы непредвиденные обстоятельства не испортили отдых", - отмечается в пресс-релизе страховой компании.

Кроме того, за первый месяц 2021 года было зафиксировано три случая с туристами за рубежом стоимостью более 10 тыс. евро: госпитализация туриста в Мексике в последний день действия страхового полиса с признаками желудочно-кишечного кровотечения. Предварительный счет, выставленный клиникой, составил более 40 тыс. долларов. Страховая сумма по полису 30 тыс. евро.

В Объединенных Арабских Эмиратах - с травматическим повреждением межпозвоночных дисков с острой компрессией спинного мозга во время купания в бассейне. Расходы на госпитализацию и неотложное оперативное вмешательство составили 29 тыс. евро.

В Пакистане турист был госпитализирован с жалобами на головную боль, правосторонний гемипарез, нарушение речи. Было назначено дорогостоящее стационарное лечение, расходы на которое составили 10 тыс. евро.

Как сообщалось, летом 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, признала СК "Евроинс Украина" и СК "Европейское туристическое страхование" небанковской финансовой группой "Евроинс Иншуринс Групп". С 1 октября 2019 года в связи со сменой акционеров, а также ввиду того, что бренд ERV прекращает существование на мировом рынке страхования, компания, сохранив свое название "Европейское туристическое страхование", стала использовать новый товарный знак ЕТС.