S&P понизило рейтинги Аргентины до "B", отметив ухудшение траектории роста экономики

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте Аргентины до "B" с "B+", отметив ухудшение траектории экономического роста в стране.

Рейтинг S&P на уровне "B" на пять ступеней ниже инвестиционной категории и теперь соответствует уровням рейтингов Аргентины от двух других крупнейших агентств - Moody's и Fitch.

Понижение рейтингов Аргентины обусловлено "ухудшением траектории экономического роста, инфляционной динамики и долгового профиля страны в связи с задержкой реализации сложной программы экономической корректировки", говорится в пресс-релизе S&P.

"Рейтинги Аргентины отражают ее слабый бюджетный и долговой профиль, ограниченную гибкость монетарной политики и растущую долговую нагрузку, при том что долговые обязательства преимущественно (70%) номинированы в иностранной валюте", - отмечают эксперты агентства.

Согласно прогнозу S&P, ВВП Аргентины снизится на 2,5% в 2018 году и примерно на 1% в 2019 году, прежде чем зафиксирует сдержанный подъем в 2020 году.

"Инфляция в текущем году, как ожидается, составит около 44% и может постепенно снизиться, но лишь до 25% к 2019 году. Резкое ослабление аргентинского песо относительно доллара США ранее в этом году способствовало увеличению долговой нагрузки Аргентины. Мы ожидаем, что госдолг в этом году превысит 80% ВВП по сравнению с 50% ВВП в 2017 году", - отмечают в S&P.

S&P вывело долгосрочные рейтинги Аргентины из списка CreditWatch "негативный", в который они были помещены 31 августа. Прогноз рейтингов - "стабильный".

"Стабильный" прогноз по рейтингам Аргентины отражает наши ожидания, что правительство страны осуществит сложные бюджетные, монетарные и другие меры для стабилизации экономики в течение следующих 18 месяцев, что позволит постепенно остановить ухудшение финансового и долгового профиля страны, изменить к лучшему инфляционную динамику и восстановить доверие инвесторов", - отмечается в сообщении агентства.

Краткосрочные рейтинги Аргентины в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "B", рейтинг по национальной шкале понижен до "raAA-" с "raAA", оценка риска перевода и конвертации ухудшена до "B+" с "BB-".

Международный валютный фонд (МВФ) пообещал Аргентине рекордные $57 млрд, чтобы помочь стране поддержать нацвалюту и вывести экономику из рецессии. Буэнос-Айрес уже получил от МВФ $15 млрд, и, как ожидается, получит доступ к еще $35 млрд до конца 2019 года.

Курс аргентинского песо завершил торги в понедельник на уровне 35,549 песо/$1.