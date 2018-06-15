Экономика

13:51 15.06.2018

Небанковские финучреждения в І квартале увеличили уплату налога на прибыль на 72,6%

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Небанковские финучреждения в І квартале увеличили уплату налога на прибыль на 72,6%

Небанковские финансовые учреждения Украины в январе-июне 2018 года уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 353,9 млн грн, что на 148,4 млн грн, или на 72,2%, больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

"Совокупный размер оплаченного налога на прибыль небанковскими финансовыми учреждениями, по данным Казначейства, превысил аналогичный показатель банков на 8,7%, или 28,2 млн грн", - подчеркнул он.

Он также отметил, что позитивная динамика фискальных поступлений связана с ростом предоставленных небанковскими финансовыми учреждениями услуг.

В І квартале 2018 года наиболее динамичными были следующие финансовые услуги: страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (рост на 94,7%), финансовый лизинг (76,2%), пенсионные взносы в НПФ от физических лиц (34%), страхование жизни (30,6%), страхование туристов (26,8%), взносы в Фонды финансирования строительства (23,3%), медицинское страхование (21,7%), автострахование (20,9%), депозиты в кредитных союзах (14,7%), кредиты, выданные кредитными союзами (7,3%).

По мнению А.Залетова, если несколько лет назад драйвером роста на небанковских финансовых рынках были страхование финансовых рисков и факторинг, то сейчас рост связан, прежде всего, с активизацией финансовых услуг, ориентированных на социальные нужды населения. Дальнейшее развитие этого сегмента будет зависеть от принятия проекта закона №8415 от 25 мая 2018 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования рынков финансовых услуг", направленного на создание системной основы оздоровления и развития рынков небанковских финансовых услуг в современных условиях.

Теги: #залетов #финучреждение
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