Экономика

11:59 17.08.2020

Страховщики в I пол. увеличили отчисление налогов на 18%, но Офис крупных налогоплательщиков направил им "письма счастья"

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Страховщики в I пол. увеличили отчисление налогов на 18%, но Офис крупных налогоплательщиков направил им "письма счастья"

Страховые компании Украины в январе-июне 2020 года уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 809,3 млн грн, что на 124,2 млн грн, или на 18,1%, больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил вице-президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр Залетов.

"Несмотря на ухудшение деловой активности, вызванной карантином, совокупный размер фискальных отчислений страховщиками продолжает наращиваться", - подчеркнул он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Залетов также отметил, что львиная доля отчислений в бюджет приходится на страховщиков, которые отнесены в Реестр крупных налогоплательщиков.

Вместе с тем, по его словам, именно таким страховщикам, которые являются лидерами рынка классического страхования, направлены "письма счастья" от Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины (Офис КПН ГНС) о предоставлении значительного объема информации и первичных документов в срок 15 рабочих дней. Эти требования направлены независимо от того, каким видом страхования они занимаются, имеют ли они зафиксированные нарушения налогового законодательства и тому подобное. В частности, Офис КПН ГНС предлагает страховым компаниям предоставить письменные объяснения и их документальные подтверждения, которые включают персональные данные и коммерческую информацию, относительно взаимоотношений физических лиц-предпринимателей со страховой компанией.

При этом в письме Офиса не указаны ни конкретные нарушения страховыми компаниями налогового, валютного или другого законодательства, ни о конкретная недостоверность данных их налоговой отчетности. Как подчеркивает вице-президент ЛСОУ, это противоречит требованиям Налогового кодекса Украины. Также в запросе не указано по взаимоотношениям с какими именно физическими-лицами - предпринимателями предлагается предоставить копии документов, т.е. невозможно определить, каких именно взаимоотношений страховых компаний касаются требования. Также невозможно установить исчерпывающий перечень копий документов, которые предлагается предоставить, что может привести к выводу о предоставлении неполного пакета первичных документов, что в свою очередь будет служить основанием для внеплановой проверки.

Залетов обратил внимание на то, что это происходит в условиях пандемии, когда страховщики продолжают выполнение своих обязательств перед юридическими и физическими лицами в полном объеме, несмотря на то что они испытывают сокращение поступлений страховых взносов.

Таким образом, подчеркивает он, направление "письма-счастья" в период карантина, учитывая заложенные основания невозможности выполнения его требований в срок, в том числе из-за ограниченного количества сотрудников, которые физически присутствуют в офисах страховщиков, и необходимости получения соответствующих документов от физлиц-предпринимателей, являются потенциальными, искусственно созданными основаниями для проверок, что со своей стороны является "неоправданным и непрофессиональным". Особенно, учитывая возможность штрафов по результатам таких проверок.

Ассоциации страхового рынка (Украинская федерация страхования, Национальная ассоциация страховщиков Украины, Лига страховых организаций Украины), членами которых являются крупнейшие налогоплательщики на страховом рынке, обратились к органам государственной власти с просьбой принять во внимание указанные действия и безотлагательно способствовать прекращению практики необоснованного вмешательства в бизнес-деятельность страховых компаний с чрезмерными требованиями налоговых служб, сообщил Залетов.

Вице-президент ЛСОУ при этом отмечает, что любое вмешательство в операционные процессы страховых компаний с подобными письмами подрывает доверие к институтам государственной власти, а также вносит существенные риски ухудшения деловой активности, прерывания деятельности страховщиков и снижение инвестиционной привлекательности страхового рынка в целом.

Теги: #налоги #бюджет #страховщики #залетов
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