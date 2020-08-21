Проект положения НБУ об инспектировании небанковских финансовых учреждений нуждается в существенной доработке - мнение

Проект положения об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг нуждается в существенной доработке, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр Залетов.

"Инспектирование - это крайняя и достаточно дорогая как для государства, так и для субъекта хозяйственной деятельности мера установления данных о его реальном финансовом и институциональном состоянии. При проведении проверок существует риск коррупционной уязвимости и регуляторного давления на бизнес. Поэтому важной составляющей повышения эффективности государственного надзора является установление прозрачной организации, непредвзятого проведения и унифицированное оформление результатов инспекционных проверок", - подчеркнул он.

Среди таких возможных коррупционных рисков эксперт называет, в частности, привлечение внешних экспертов без установления в их отношении требований квалификации и ответственности. В этой связи доступ таких лиц к информации небанковских финансовых учреждений, в т.ч. персональных данных, является неприемлемым.

Кроме того, предлагаемая проектом нормативного акта возможность проведения интервью с любым сотрудником небанковского финучреждения без согласования с руководством может привести не только к получению неправильной и неактуальной информации, но получения информации, которая выходит за рамки предмета и вопросов проверки.

Помимо того вызывает опасение и наличие требования к руководству финучреждения обеспечить членам инспекционной группы свободный доступ ко всем помещениям, документам и информации без соответствующего запроса, что может привести к произвольному вмешательству в бизнес-процессы финансового учреждения, а также использоваться с целью давления на поднадзорные финансовые учреждения. Кроме того все запросы руководителя инспекционной группы должны осуществляться исключительно в письменной форме, подчеркнул Залетов.

По его мнению, уведомление о проведении плановой инспекционной проверки должно содержать сведения о программе инспекционной проверки, в соответствии с которой будут осуществляться запросы о доступе к помещениям объекта проверки и предоставлении документов. Здесь также целесообразно определить исчерпывающий перечень информации, которая предусмотрена законодательством и касается предмета/вопроса проверки.

Залетов также высказал мнение, что проект положения устанавливает дискриминационные ограничения и требования к небанковским финансовым учреждениям по сравнению с аналогичными требования к банкам. Например, установлены различные сроки для информирования НБУ в случае несогласия с предоставленными результатами и рекомендациями инспекционной проверки, об учтенных рекомендациях и/или плане мероприятий по их выполнению. Также различны правовые последствия в случае отсутствия руководителя или контактного лица объекта проверки, определенного руководителем инспекционной группы для встречи.

Недопустимым также, по мнению Залетова, является предусмотренная проектом положения возможность внесения изменений в распорядительный акт о проведении внеплановой инспекционной проверки небанковского финансового учреждения по необходимости, а также использования "профессионального суждения" членами инспекционных групп при подготовке справок о проверке. Справка должна содержать исключительно информацию по результатам инспекционной проверки и не предусматривать высказывания членами инспекционной группы своих мыслей и впечатлений от нее, отметил он. Кроме того, использование "профессионального суждения" при осуществлении инспекционных проверок не предусмотрено Законом Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг".

С целью обеспечения транспарентности инспекционной работы НБУ необходимо также установить порядок опубликования на веб-сайте годового плана инспекционных проверок.

Поскольку ст. 30 закона "О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг" определяет исключительные основания для проведения внеплановой инспекционной проверки, проект положения необходимо доработать с целью приведения в соответствие с законом, считает Залетов.