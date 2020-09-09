Страховой рынок Украины вошел в ТОП-10 динамичных рынков стран мира - ЛСОУ

Страховой рынок Украины по объему собранных страховых премий в валютном эквиваленте в 2019 году, как и годом ранее, сохранил место в ТОП-10 наиболее динамичных рынков мира, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент Лиги страховых организаций Украины Александр Залетов со ссылкой на отчет международного перестраховщика Swiss Re (Швейцария).

По его словам, в 2019 году украинский рынок страхования иного, чем страхование жизни занял 53-е место в мире (в 2018 году – 55-е), улучшение показателей произошло благодаря росту объема предоставления страховых услуг в валютном эквиваленте на 22,1%.

Кроме того, Залетов отметил рост рынка страхования жизни в валютном эквиваленте на 26,5%, который в 2019 году занял 79-е место в мире (в 2018 году – 81-е).

В целом за 2019 год страховые компании Украины осуществили страховые выплаты населению и предприятиям в размере более 14 млрд грн., что на 12,9% больше, чем за 2018 год. В том числе более 10% возмещено благодаря сотрудничеству с ведущими иностранными перестраховщиками и перестраховочными брокерами из стран-членов ОЭСР (преимущественно из Швейцарии, Германии, Польши, Великобритании, Австрии, США, Франции и др.).

Развитие отечественного рынка страховых услуг в современных условиях тесно взаимосвязано с развитием национальной экономики, поскольку позволяет аккумулировать значительные долгосрочные инвестиционные ресурсы, привлекая средства через пенсионные программы и программы страхования жизни. Расширение страхового бизнеса создает рабочие места, активизирует внедрение инноваций, стимулирует устойчивость экономики и смягчает последствия глобальных рисков, отмечает Залетов.

В этой связи, по его мнению, важно вернуться к дискуссии о внесении изменений в Налоговый кодекс, направленных на стимулирование развития медицинского страхования и корпоративного страхования жизни. Кроме того, законопроекты "О страховании" и "О дистрибуции" должны рассматриваться в рамках одного пакета. С этой целью необходимо создать в профильном комитете Верховной Рады рабочую группу с участием уполномоченных представителей от каждого профессионального объединения участников страхового рынка, считает Залетов.