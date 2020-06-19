Государственная политика не должна быть спонтанной, рынок должен знать, что будет завтра – член Нацкомфинуслуг Залетов

Эксклюзивное интервью члена Нацкомфинуслуг Александра Залетова агентству "Интерфакс-Украина"

- С 1 июля Нацкомфинуслуг перестанет существовать. Как вы оцениваете работу комиссии и роль небанковских финансовых учреждений в экономической жизни общества?

- Заканчивается 17-летняя эпоха регулятора рынков небанковских финансовых услуг Нацкомфинуслуг (с 2003-го по 2011 годы регулятором был Госфинуслуг). Это были сложные годы становления национальной системы государственного регулирования и надзора, которое сопровождалось как привлечением иностранного капитала, увеличением объемов и видов финансовых услуг, так и демпингом, неконкурентными действиями, банкротством финансовых учреждений и падением доверия населения.

Начиная с 30 января 2015 года, мне повезло поработать в команде настоящих профессионалов. В результате последовательных и системных изменений регуляторной базы и усиления надзора в этот период существенно повысилась платежеспособность небанковских финансовых учреждений и, как следствие, увеличилась их роль в экономической жизни общества.

Так, населению и предприятиям малого и среднего бизнеса финансовые компании, ломбарды и кредитные союзы выдали свыше 280 млрд грн кредитов, лизингодатели заключили договоров финансового лизинга общей стоимостью 77 млрд грн, страховые компании осуществили страховых выплат на 55 млрд грн, управители фондов финансирования строительства привлекли 42 млрд грн средств доверителей, выплаты негосударственных пенсионных фондов составили 600 млн грн. Кроме того, небанковские финансовые учреждения создали тысячи новых рабочих мест, уплатили в государственный и местные бюджеты почти 7 млрд грн налога на прибыль. В реестр крупных налогоплательщиков на 2020 год вошли 17 страховщиков, три лизингодателя и две финансовые компании. К предприятиям общественного интереса отнесены страховые компании и несколько десятков других финансовых учреждений.

- И после таких результатов нужно ли было ликвидировать Нацкомфинуслуг?

- Ликвидация Нацкомфинуслуг - это не ключевая задача "сплита". Сегодня важным является не только повысить доверие населения к финансовым услугам, но и в условиях пандемии сохранить интерес иностранного и национального инвестора к Украине как объекту вложения капитала и создания рабочих мест. Для этого нужно выйти на принципиально новый уровень регулирования, в том числе за счет участия в таких престижных органах, как IAIS, EIOPA. Ведь сейчас в мире обостряется борьба за инвестора, поэтому чем прозрачнее и более конкурентными будут наши финансовые рынки, тем выше шанс для нашей страны выстоять в условиях глобальной рецессии.

- Давайте уточним вопрос, как вы оцениваете работу вашего состава Нацкомфинуслуг…

- Оценивать свою работу объективно всегда затруднительно, для этого нужно время, чтобы свежим взглядом сделать качественный анализ. Но некоторые базовые показатели все же могут охарактеризовать динамику.

Несмотря на то, что за последние 5 лет и первый квартал 2020 года с Государственного реестра финансовых учреждений и других реестров, которые ведет Нацкомфинуслуг, было выведено более 1147 неплатежеспособных поднадзорных учреждений (425 финансовых компаний, 268 кредитных союзов, 239 ломбардов, 190 страховых компаний, 17 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и три администратора НПФ), рынки небанковских финансовых услуг стабильно демонстрируют положительную динамику развития.

Так, по сравнению с 2015 годом в 2019 году активы небанковских финучреждений увеличились на 25% - до 236 млрд грн. За этот период объем небанковского кредитования вырос на 254%, до 100 млрд грн, стоимость договоров финансового лизинга - на 319%, до 26,2 млрд грн, операции факторинга повысились на 24,1%, до 56 млрд грн, объем страховых выплат населению и предприятиям увеличился на 77%, до 14,3 млрд грн.

Кроме того, наблюдался рост и в других показателях. В частности, вклады населения в кредитных союзах выросли на 50%, до 1,6 млрд грн, долгосрочные накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах и компаниях по страхованию жизни - на 50%, до 13,3 млрд грн, инвестирование негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний в ОВГЗ увеличились на 338%, до 11,1 млрд грн.

Тем не менее этого недостаточно даже в сравнении со странами Восточной Европы. Имея огромный потенциал, отечественный рынок небанковских услуг недостаточно задействован в решении государственных задач. Возможно и потому, что регулятор институционально был слаб.

- Что было самым сложным?

- Очень сложно было удерживать коллектив и настраивать его к созидательной работе в условиях бесконечной неопределенности. Шутка ли, если 5 лет в органах власти, в СМИ и даже на кухне велась дискуссия о "сплите". Причем единой позиции в обществе нет даже сегодня. В этих условиях продуктивно планировать затруднительно. Поэтому вывод следующий: государственная политика не должна быть спонтанной, а должна быть четко спланированной, т.к. рынок должен знать, что будет завтра и послезавтра, и иметь возможность профессионально апеллировать. При этом до осуществления каких-либо фундаментальных изменений на рынке необходимо изучить социологию, учесть аргументы оппонентов и действовать максимально в короткий срок.

- Какое наследие вам досталось? Строили ли вы планы преобразования отрасли и какой процент намеченного был выполнен?

- В 2015 году в результате законодательных новелл на финансовых рынках, которые и до этого были в разном правовом поле и на разном уровне развития, усилилась институциональная диспропорция и противоречие между различными сегментами. Принятие законов "О лицензировании видов хоздеятельности" и "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" привели к трем диаметрально противоположным подходам в регулировании рынков финансовых услуг. Банковский сектор остался в своем правовом поле регулирования, рынок капиталов - с учетом своих особенностей, а небанковский - в полном объеме попал под действие указанных законов.

Это привело к таким перекосам, как, например, лицензирование в пределах 10 рабочих дней, мораторий на проверки финансовых учреждений и излишняя бюрократизация процедуры согласования на внеплановую проверку по жалобе потребителя финансовой услуги. Сюда же стоит добавить отсутствие эффективных процедур вывода с рынка неплатежеспособных игроков и гарантирования, а также несовершенство механизмов защиты прав потребителя. Однако в этих непростых условиях - в результате рассмотрения Нацкомфинуслуг, например, жалоб потребителей страховых услуг за последние 5 лет - страховыми компаниями было осуществлено свыше 500 млн грн страховых выплат, а количество жалоб страхователей, пострадавших в результате ДТП, сократилось на 40%.

Соответствующие законопроекты по устранению регуляторного арбитража и правовых коллизий на рынках небанковских финансовых услуг были разработаны и внесены на рассмотрение Верховной Радой Украины, но результаты голосования не утешительны.

Для эффективной имплементации директив ЕС Нацкомфинуслуг активно взаимодействовала с проектами международной технической помощи: ЕС FINREG и USAID (CAP), в результате чего был разработан пакет из пяти законопроектов, которые переданы в Нацбанк и НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины) для дальнейшего внедрения. В частности, были поданы законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства Европейского Союза в сфере госрегулирования и надзора за рынками небанковских финансовых услуг", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", "О реализации страховых услуг", "О системе гарантирования вкладов физлиц", "О негосударственном пенсионном обеспечении" (новая редакция). Будем надеяться, что этот интеллектуальный багаж будет востребован и не пойдет в корзину.

- Немного о страховом рынке, поскольку он самый большой. Как вы оцениваете его нынешнее состояние?

- В начале 2000-х на страховом рынке превалировала идея быстро раскрутиться и подороже продаться иностранному инвестору. Пять-шесть лет назад - побольше собрать страховых премий и "свалить по-английски". Теперь страховщики понимают, что выгодно продаться крайне сложно, уехать за рубеж из-за карантина затруднительно, поэтому необходимо либо докапитализироваться либо закрываться.

Значительная доля проблем страхового рынка и его конфликтов состоит в том, что страховой бизнес для большинства владельцев страховых компаний является второстепенным, поэтому стратегии превращаются в тактику выживания, то есть "выжигания страхового поля" посредством демпинга и высоких аквизиций.

Если раньше рынок делился на больших и маленьких страховщиков, то сейчас на тех, кто сформируют регулятивный капитал и выполнят все требования распоряжения Нацкомфинуслуг №850 в полном объеме состоянием на 30 июня 2020 года и тех, кто пойдут под "нож истории".

На мой взгляд, дальнейшему развитию страхового рынка будет способствовать повышение его надежности путем адекватного формирования страховых резервов и обеспечение их качественными активами, а не рост номинальной капитализации страховщиков.

- Мне кажется, многие наши политики и госструктуры недооценивают значимость страхового рынка, который является имиджевым для страны через участие страховщиков в международных организациях, например, в Ядерном пуле. Я права?

- Действительно, сегодня страховой рынок обеспечивает надежный тыл государству в обеспечении выполнения тех международных конвенций и договоров, которые ратифицировала Украина. Это касается авиационной отрасли, международных перевозок, туризма, ядерной безопасности и т.д. Многие отрасли сейчас переживают кризис.

Следует учесть тот факт, что в отличие от банков, которые могут в любой момент пострадать в результате "паники вкладчиков", кризис ликвидности у страховщиков может наступить только в результате умышленных действий топ-менеджмента или владельцев. Поэтому деловая репутация и раскрытие конечных владельцев страховых компаний - это составляющая страхового надзора.

В кризис меняются основные предпосылки, на которых был построен страховой бизнес: существенно сокращаются поступления страховых премий, растет дебиторская задолженность по договорам страхования и перестрахования, увеличивается частота наступления страховых случаев и средняя величина страховой выплаты, повышается вероятность реализации катастрофических событий. Поэтому необходимы не только меры по повышению качества страхового надзора, но и антикризисная программа, направленная на развитие спроса на страхование как среди населения, так и со стороны субъектов хозяйственной деятельности. Аналогично и по другим рынкам.

Инвестору важно дать сигнал о том, что рынок небанковских финансовых услуг в понимании регулятора - не пятое колесо для телеги, а инструмент экономического роста и благосостояния населения. При этом регулятор останется в тройном выигрыше, если представит обществу аргументированную позицию и конкретные законопроекты при поддержке соответствующих ассоциаций и международных доноров.

- Что бы вы пожелали новому регулятору, коллегам по Нацкомфинуслуг и рынку?

- Нацкомфинуслуг много сделала для повышения уровня платежеспособности и надежности небанковских финучреждений. Но еще много работы остается и правопреемникам для повышения доверия населения к небанковским финансовым услугам, инвестиционной привлекательности и клиентоориентированности поставщиков этих услуг. Поэтому предлагаю всем не расслабляться и готовиться к "сплиту-2".