Экономика

18:01 30.06.2020

Действующий состав Нацкомфинуслуг был одним из лучших за все время работы регулятора – опрос участников рынка

3 мин читать
Действующий состав Нацкомфинуслуг был одним из лучших за все время работы регулятора – опрос участников рынка

Действующий состав Нацкомфинуслуг был одним из лучших в первую очередь потому, что все члены Комиссии имели опыт работы на рынке, очень хорошо чувствовали отрасль и были открытыми, отметил президент Украинской федерации страхования Андрей Перетяжко, в ходе опроса руководителей страховых объединений о работе Нацкомифнуслуг проведенного "Интерфакс-Украина".

"Они сделали, может быть, чуть меньше, чем ожидалось, но реально сделано очень много, поэтому оцениваю их работу как очень продуктивную для рынка", - подчеркнул он.

Такого же мнения придерживается и президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк. По его словам, комиссия в нынешнем составе работала пять лет и выполняла свои обязанности в соответствии со всеми требованиями регулятора.

"Очень хорошая команда во главе с председателем Игорем Пашко. Члены комиссии великолепно видели, понимали рынок, давали рекомендации по его развитию и контролю. Я думаю, они заслужили хорошей оценки со стороны бизнеса, страховых компаний, рынка", - сказал Филонюк, пожелав команде регулятора двигаться дальше и развивать новые продукты.

Национальная ассоциация страховщиков Украины оценивает положительно и опыт сотрудничества с Нацкомфинуслуг, и достижения действующего состава Комиссии.

"Безусловно, определенные решения Нацкомфинуслуг были противоречивыми, другие - запоздалыми или недостаточными. Однако можем с уверенностью сказать, что между членами Комиссии и рынком происходил постоянный профессиональный диалог, результатами которого стали нормативно-правовые акты и решения, которые в последующем будут способствовать развитию рынка страхования, должному уровню финансовой стабильности, платежеспособности и ликвидности, конкурентоспособности и социальной ответственности участников рынка финансовых услуг", - отметили в объединении.

По мнению генерального директора ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслава Черняховского, на протяжении работы Госфинуслуг и Нацкомфинуслуг ее возглавляли как профессионалы, так и люди, назначенные по политическим мотивам, что негативно отражалось на работе регулятора. Он также считает упущенным шанс создания сильного регулятора по типу агентства по регулированию и развитию рынка Казахстана, когда не прошла идея объединения в единый мегарегулятор Нацкофинуслуг и Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Я думаю, что мы к этому прейдем в ближайшие год два", - подчеркнул руководитель ассоциации.

Говоря о работе нынешнего состава Нацкомфинуслуг, Черняховский отметил, что работать им было непросто поскольку кадровый состав все время был под прессингом ликвидации регулятора. Однако комиссия соблюдала многие регуляторные требования, обсуждала с рынком важные вопросы, прислушивалась к мнению рынка и желательно, чтобы этот положительный опыт был перенесен в работу нового регулятора НБУ.

Кроме того, он отметил позитивный опыт работы Общественного совета при Нацкомфинуслуг, в который входили руководители профильных объединений и представители рынка. По мнению Черняховского, желательно, чтобы при НБУ также была создана такая структура.

Как сообщалось, Госфинуслуг была создана президентом Леонидом Кучмой в декабре 2002 года для регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

Нацкомфинуслуг создана в соответствии с указом президента Украины от 23 ноября 2011№ 1070. Одним из основных ее задач является надзор за предоставлением финансовых услуг и защита прав потребителей финансовых услуг в пределах своих полномочий.

Согласно закону от 12 сентября 2019 года №79-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (о сплите), НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). В частности, Нацбанк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.

Теги: #страхование #нацкомфинуслуг #регулятор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:40 30.06.2020
Небанковские финучреждения Украины за 5 мес. увеличили уплату налога на прибыль на 25,4%

Небанковские финучреждения Украины за 5 мес. увеличили уплату налога на прибыль на 25,4%

13:15 19.06.2020
Государственная политика не должна быть спонтанной, рынок должен знать, что будет завтра – член Нацкомфинуслуг Залетов

Государственная политика не должна быть спонтанной, рынок должен знать, что будет завтра – член Нацкомфинуслуг Залетов

17:16 03.06.2020
Небанковский финрынок Украины в I кв.-2020 увеличил капитализацию на 16%

Небанковский финрынок Украины в I кв.-2020 увеличил капитализацию на 16%

16:35 19.05.2020
На рынок земли должны выйти негосударственные пенсионные фонды и компании по страхованию жизни

На рынок земли должны выйти негосударственные пенсионные фонды и компании по страхованию жизни

13:09 07.05.2020
Обязательное страхование медработников и сотрудников научных госучреждений от инфекций не должно зависеть от источника их финансирования - законопроект

Обязательное страхование медработников и сотрудников научных госучреждений от инфекций не должно зависеть от источника их финансирования - законопроект

10:06 03.05.2020
Порошенко: фракция Зеленского единственная в парламенте не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании

Порошенко: фракция Зеленского единственная в парламенте не дает подписей для принятия законов о страховании врачей и массовом тестировании

13:23 24.04.2020
В Раде блокируют инициативу "Евросолидарности" провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта об обязательном страховании медиков – Герасимов

В Раде блокируют инициативу "Евросолидарности" провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта об обязательном страховании медиков – Герасимов

09:54 24.04.2020
Финансовому сектору необходима публичная стратегия антикризисных мер

Финансовому сектору необходима публичная стратегия антикризисных мер

18:16 17.04.2020
Нацкомфинуслуг утвердила порядок электронного взаимодействия с участниками рынка небанковских финуслуг

Нацкомфинуслуг утвердила порядок электронного взаимодействия с участниками рынка небанковских финуслуг

16:44 10.04.2020
Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой

Нацкомфинуслуг признала группу Easy Pay небанковской финансовой группой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский радикально поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал – Саакашвили

ГТС Украины на фоне ремонта Турецкого потока вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность

Владельцы СЭС просят Зеленского способствовать продлению действия "зеленого" тарифа в обмен на его снижение

IFC запустила механизм ускоренного финансирования в связи с COVID-19

Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет реформ принципиально поддержал революционную реформ таможни – Саакашвили

ПриватБанк обратится в ВС относительно отказа апелляционного суда принимать заявление о пересмотре решения по выплате А-Банку 364 млн грн

Зеленский радикально поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал – Саакашвили

ГТС Украины на фоне ремонта Турецкого потока вновь продемонстрировала свою гибкость и надежность

Цена WTI сократила снижение, Brent подешевела до $41,12 за баррель

Владельцы СЭС просят Зеленского способствовать продлению действия "зеленого" тарифа в обмен на его снижение

Wizz Аir открывает с сентября рейсы из Львова и Киева в Пардубице, с марта 2021г – из Одессы в Милан, Болонью и Рим

Банкиры отмечают отсутствие массовых отказов от POS-терминалов в карантин и восстановление торгового эквайринга в июне

IFC работает над выдачей финансирования в гривне

IFC запустила механизм ускоренного финансирования в связи с COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА