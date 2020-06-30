Действующий состав Нацкомфинуслуг был одним из лучших за все время работы регулятора – опрос участников рынка

Действующий состав Нацкомфинуслуг был одним из лучших в первую очередь потому, что все члены Комиссии имели опыт работы на рынке, очень хорошо чувствовали отрасль и были открытыми, отметил президент Украинской федерации страхования Андрей Перетяжко, в ходе опроса руководителей страховых объединений о работе Нацкомифнуслуг проведенного "Интерфакс-Украина".

"Они сделали, может быть, чуть меньше, чем ожидалось, но реально сделано очень много, поэтому оцениваю их работу как очень продуктивную для рынка", - подчеркнул он.

Такого же мнения придерживается и президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк. По его словам, комиссия в нынешнем составе работала пять лет и выполняла свои обязанности в соответствии со всеми требованиями регулятора.

"Очень хорошая команда во главе с председателем Игорем Пашко. Члены комиссии великолепно видели, понимали рынок, давали рекомендации по его развитию и контролю. Я думаю, они заслужили хорошей оценки со стороны бизнеса, страховых компаний, рынка", - сказал Филонюк, пожелав команде регулятора двигаться дальше и развивать новые продукты.

Национальная ассоциация страховщиков Украины оценивает положительно и опыт сотрудничества с Нацкомфинуслуг, и достижения действующего состава Комиссии.

"Безусловно, определенные решения Нацкомфинуслуг были противоречивыми, другие - запоздалыми или недостаточными. Однако можем с уверенностью сказать, что между членами Комиссии и рынком происходил постоянный профессиональный диалог, результатами которого стали нормативно-правовые акты и решения, которые в последующем будут способствовать развитию рынка страхования, должному уровню финансовой стабильности, платежеспособности и ликвидности, конкурентоспособности и социальной ответственности участников рынка финансовых услуг", - отметили в объединении.

По мнению генерального директора ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслава Черняховского, на протяжении работы Госфинуслуг и Нацкомфинуслуг ее возглавляли как профессионалы, так и люди, назначенные по политическим мотивам, что негативно отражалось на работе регулятора. Он также считает упущенным шанс создания сильного регулятора по типу агентства по регулированию и развитию рынка Казахстана, когда не прошла идея объединения в единый мегарегулятор Нацкофинуслуг и Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Я думаю, что мы к этому прейдем в ближайшие год два", - подчеркнул руководитель ассоциации.

Говоря о работе нынешнего состава Нацкомфинуслуг, Черняховский отметил, что работать им было непросто поскольку кадровый состав все время был под прессингом ликвидации регулятора. Однако комиссия соблюдала многие регуляторные требования, обсуждала с рынком важные вопросы, прислушивалась к мнению рынка и желательно, чтобы этот положительный опыт был перенесен в работу нового регулятора НБУ.

Кроме того, он отметил позитивный опыт работы Общественного совета при Нацкомфинуслуг, в который входили руководители профильных объединений и представители рынка. По мнению Черняховского, желательно, чтобы при НБУ также была создана такая структура.

Как сообщалось, Госфинуслуг была создана президентом Леонидом Кучмой в декабре 2002 года для регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений.

Нацкомфинуслуг создана в соответствии с указом президента Украины от 23 ноября 2011№ 1070. Одним из основных ее задач является надзор за предоставлением финансовых услуг и защита прав потребителей финансовых услуг в пределах своих полномочий.

Согласно закону от 12 сентября 2019 года №79-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (о сплите), НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). В частности, Нацбанк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.