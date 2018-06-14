SMG "Смарт-Холдинга" начала на мощностях в Херсоне строительство корпуса танкера для голландской VEKAGroup

Судостроительная Smart Maritime Group(SMG) "Смарт-Холдинга" приступает к реализации контракта по строительству двух насыщенных корпусов танкеров-химовозов по заказу голландской VEKA Shipbuilding WT B.V.

Как сообщила пресс-служба SMG, торжественная церемония закладки первого судна для голландского заказчика состоялась на Херсонской верфи группы в четверг.

Согласно условиям заключенного в мае контракта, SMG изготовит корпуса судов, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов, монтаж палубного насыщения, а также выполнит окраску корпусов. Стоимость контракта оценивается в более 145 млн грн (около $5,6 млн - ИФ). Срок строительства одного корпуса составит 11,5 мес. Второе судно будет построено на Николаевской верфи SMG.

"Это действительно важное событие для украинского судостроения, поскольку это первый иностранный контракт в отрасли с 2013 года. Мы приложили огромные усилия для того, чтобы убедить заказчика, убедить украинские и европейские банки профинансировать этот проект. Сегодня перед нами открываются хорошие перспективы и в работе, и в заключении новых контрактов" - цитирует пресс-служба гендиректора SMG Василия Федина.

Танкеры предназначены для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних водных маршрутах Европы. Габаритная длина судна танкера – 110м, ширина – 13,5м, высота борта – 6,59 м, масса корпуса – 1200 тонн, грузовместимость – 5320 тонн.

По данным пресс-службы, SMG и VEKA Group сотрудничают на рынке судостроения более 10 лет. За это время SMG построила для VEKA восемь корпусов танкеров-химовозов. В общей сложности, для голландского рынка построено 12 судов аналогичного класса.

В состав созданного в 2009 году судостроительного субхолдинга Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга" бизнесмена Вадима Новинского входят "Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ, Николаев) и Херсонский судостроительный завод (ХСЗ). Согласно озвученным компанией в начале года оценкам, в 2018 году SMG планирует двукратное в сравнении с 2017 годом увеличение консолидированной выручки от реализации продукции - до 647 млн грн. Прогнозный рост финпоказателей группы в 2018 году опирается в том числе, на планы возобновления реализации на мощностях верфей SMG контрактов по строительству судов. В ноябре 2017 года SMG и греческая Restis Group объявили о подписании меморандума о сотрудничестве в сфере судостроения. Документ оговаривает возможность строительства на мощностях SMG серии балкеров океанского класса для перевозки насыпных генеральных грузов.

Голландская VEKA Shipbuilding B.V. входит в состав судостроительной группы VEKA Group со штаб-квартирой в Веркендаме (Нидерланды). Группа основана в 1988 году. Компания специализируется на строительстве и обслуживании судов внутреннего судоходства. В референс-листе компании двухкорпусные химические и бункерные танкеры, LPG-танкеры; контейнеровозы, пассажирские и другие типы судов. VEKA управляет четырьмя верфями в Нидерландах: в Леммере, Хусдене, Роттердаме и Веркендаме, а также верфями в Восточной Европе и, частично, в Азии.