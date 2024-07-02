Новим послом Італії в Україні призначено Карло Формозу

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Новим послом Італійської Республіки в Україні став Карло Формоза, повідомляє італійське Міністерство закордонних справ.

"Вітаємо Карло Формозу, нового посла Італії в Україні", - йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

"Я з гордістю представлятиму Італію - одного з найближчих союзників України, і її провідний внесок у досягнення миру і майбутнє відновлення України на її шляху до європейської інтеграції", - наводить слова Формози МЗС Італії.

Формоза з 4 січня 2020 року до квітня 2024 року був послом Італії в Португалії, а з 1 липня 2024 року він є послом Італії в Україні, змінивши на цій посаді П'єра Франческо Дзадзо.