Дипломатія

18:23 28.06.2024

Кулеба й Сікорський обговорили завершення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею

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Кулеба й Сікорський обговорили завершення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею
Фото: https://x.com/dmytrokuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Варшаві зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським, з яким обговорив вступ України до ЄС, військову допомогу українським силам і роботу над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею.

"Ми привітали початок переговорів про вступ України до ЄС. Польща протягом багатьох років послідовно підтримувала членство України в ЄС. Практичний початок переговорів - це успіх для України, Польщі та всієї Європи", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Також міністри обговорили можливі шляхи розблокування допомоги Європейського фонду миру для України для збільшення постачання військової допомоги ЄС для українських сил оборони.

"Особливу увагу ми приділили переговорам з третіми країнами щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Ми також говорили про завершення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею", - розповів Кулеба.

Теги: #сікорський #кулеба

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