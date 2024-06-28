Дипломатія

17:29 28.06.2024

Шмигаль обговорив із президенткою Словенії продовження європейської інтеграції України

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президенткою Словенії Наташою Пірц Мусар продовження європейської інтеграції України та підтримку українських громадян у Словенії.

"Обговорили також продовження європейської інтеграції України. Покладаємося на подальшу підтримку Словенії на цьому шляху. Крім того, Словенія всебічно підтримуватиме громадян України, зокрема дітей, які були вимушені тимчасово переміститися до їхньої країни. Відповідний меморандум було підписано сьогодні між нашими урядами", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, реалізація меморандуму сприятиме захисту прав українських дітей у Словенії та безпечному поверненню родин із дітьми в Україну в майбутньому.

Теги: #словенія #шмигаль

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