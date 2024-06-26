Кулеба закликав учасників Щорічної конференції ОБСЄ розв'язати російську кризу заради майбутнього Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Щорічній конференції ОБСЄ в середу, 26 червня, звернувся до учасників із закликом знайти спосіб позбутися "російського ярма" в ОБСЄ, яке підриває основи організації.

"Присутність Росії в ОБСЄ - це нонсенс. Ця країна буквально підірвала весь повоєнний безпековий порядок у Європі та ОБСЄ як майданчик для діалогу. Російські представники досі тут і сміються нам усім в обличчя. Серед причин такої поведінки - імперська наглість, зневага до всяких правил і відчуття безкарності. Як бути з такою країною? Вона насамперед має бути ізольована. В іншому разі вона продовжить блокувати та перешкоджати всяким значущим процесам та ініціативам", - наголосив Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр закликав позбавити Росію відчуття безкарності, забезпечивши відповідальність за російські воєнні злочини. Він наголосив, що розв'язання російської кризи забезпечить мирне та безпечне майбутнє для всієї Європи.

Очільник МЗС також поінформував учасників конференції про результати першого Саміту миру у Швейцарії, що об'єднав 100 країн і міжнародних організацій з усіх континентів світу навколо цілей справедливого та довготривалого миру для України як передумови для відновлення повної сили Статуту ООН.

Він висловив подяку діючому голові ОБСЄ, міністру закордонних і європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієну Борджу за участь у саміті та закликав ОБСЄ до активнішого залучення до реалізації Формули миру.

"Формула миру наразі є єдиним реалістичним шляхом до припинення найбільшої війни в Європі після закінчення Другої світової війни. Вона повністю заснована на нормах, принципах і цінностях, закріплених у Статуті ООН і Гельсінському заключному акті. Формула є недискримінаційною за своєю суттю щодо всякої країни. Вона заснована на повазі. І саме тому така велика кількість країн погоджується з нею", - зазначив Кулеба.