Дипломатія

15:17 24.06.2024

Держприкордонслужба України отримала 41 вантажівку від Німеччини

1 хв читати
Держприкордонслужба України отримала 41 вантажівку від Німеччини

Німеччина посилила боєздатність прикордонних загонів бригадного типу, надавши 41 великогабаритний транспортний засіб, а саме вантажівки Mercedes Arocs, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в телеграм-каналі.

"Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні Федеральному уряду Німеччини, Міністерству закордонних справ Німеччини в особі міністра Анналени Бербок, за цю ініціативу і реальну підтримку України та прикордонної служби", - зазначив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

Вантажівки урочисто передав надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Завдяки їм покращиться логістика на фронті.

Теги: #німеччина #вантажівки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 18.06.2024
Умєров обговорив із головою комітету оборони бундестагу подальшу двосторонню співпрацю

Умєров обговорив із головою комітету оборони бундестагу подальшу двосторонню співпрацю

03:09 17.06.2024
У Німеччині спостерігається стійке зростання нелегальної міграції за "білоруським маршрутом"

У Німеччині спостерігається стійке зростання нелегальної міграції за "білоруським маршрутом"

14:46 14.06.2024
Німеччина передасть Україні ще 2 системи ППО IRIS-T і 3 HIMARS - бундесвер

Німеччина передасть Україні ще 2 системи ППО IRIS-T і 3 HIMARS - бундесвер

14:28 13.06.2024
Надаючи Україні три системи Patriot, Німеччина передає чверть своїх можливостей - Пісторіус

Надаючи Україні три системи Patriot, Німеччина передає чверть своїх можливостей - Пісторіус

21:25 12.06.2024
Віталій Кличко відвідав в Берліні поранених захисників, які проходять протезування в межах спільного берлінсько-київського проєкту

Віталій Кличко відвідав в Берліні поранених захисників, які проходять протезування в межах спільного берлінсько-київського проєкту

19:12 12.06.2024
Рух вантажівок на кордоні з Польщею наразі не блокується - прикордонна служба

Рух вантажівок на кордоні з Польщею наразі не блокується - прикордонна служба

16:26 12.06.2024
Солідарність Німеччини з Україною все ще сильна - міністерка розвитку про демарш AfD і BSW у бундестазі

Солідарність Німеччини з Україною все ще сильна - міністерка розвитку про демарш AfD і BSW у бундестазі

15:38 12.06.2024
Німеччина допоможе Україні зберегти експорт агротоварів на рівні 7,2 млн тонн щомісяця - Мінсільгосп Німеччини

Німеччина допоможе Україні зберегти експорт агротоварів на рівні 7,2 млн тонн щомісяця - Мінсільгосп Німеччини

22:56 11.06.2024
Олена Зеленська відвідала шпиталь Бундесверу у Берліні

Олена Зеленська відвідала шпиталь Бундесверу у Берліні

21:42 11.06.2024
Зеленський у Німеччині оглянув батарею Patriot, яку передадуть Україні

Зеленський у Німеччині оглянув батарею Patriot, яку передадуть Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Тримор'я та підписання нової двосторонньої безпекової угоди

ОСТАННЄ

Кулеба привітав схвалення всіма державами - членами ЄС переговорних рамок про вступ України до ЄС

Новопризначений посол Мексики вручив копії вірчих грамот заступниці глави МЗС України

Глави МЗС України та Уругваю обговорили нові шляхи співпраці та поглиблення партнерства між країнами

Кулеба: Шлях до відновлення України розпочинається з ППО, чим менше руйнувань, тим менше потрібно відновлювати

Зеленський і Штайнмаєр обговорили ситуацію в Україні та очікування від Саміту миру

У Києві відбувся урочистий прийом з нaгоди 78-ї річниці проголошeння Італійської Рeспубліки

Литовський Центр реставрації музейних цінностей допоможе реставрувати 100 картин Примаченко - Мінкультури

Вільнюс виділить 300 тис. євро на реконструкцію Дніпровського національного театру ім. Т. Шевченка

У столичній Консерваторії відбувся концерт з нагоди 214- ї річниці Аргентинської Травневої Революції та 78-ї річниці Дня Італійської Республіки

У Києві відбулася презентація ресурсного центру "Будинок мами"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА