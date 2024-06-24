Держприкордонслужба України отримала 41 вантажівку від Німеччини

Німеччина посилила боєздатність прикордонних загонів бригадного типу, надавши 41 великогабаритний транспортний засіб, а саме вантажівки Mercedes Arocs, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в телеграм-каналі.

"Я і вся Державна прикордонна служба щиро вдячні Федеральному уряду Німеччини, Міністерству закордонних справ Німеччини в особі міністра Анналени Бербок, за цю ініціативу і реальну підтримку України та прикордонної служби", - зазначив голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

Вантажівки урочисто передав надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Завдяки їм покращиться логістика на фронті.