Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав схвалення всіма державами - членами ЄС переговорних рамок про вступ України до ЄС, назвавши це "великим днем".

"Це великий день для України, Молдови та ЄС. Усі 27 країн - членів ЄС схвалили рамки переговорів, а практичні переговори про вступ до ЄС розпочнуться наступного тижня. Шлях України досі не був легким, включав революцію та війну. Але завдяки хоробрості українського народу ми не дозволили збити Україну з історичного шляху", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що Україна також установила рекорд, пройшовши шлях від заявки на членство в ЄС до початку переговорів трохи більше ніж за два роки - швидше, ніж будь-яка інша країна-кандидат в історії. Також за його словами, Україна старанно виконувала всі вимоги й "впроваджувала критичні реформи для наближення цього історичного дня".

"Ми домоглися цього навіть в умовах повномасштабної війни за своє виживання. Будучи членом ЄС, Україна зміцнить безпеку і процвітання всіх європейців, а також зробить значний внесок у нашу спільну європейську оборону, зовнішню політику, зелений перехід, цифровізацію, інновації, культуру, економічний розвиток та інші галузі. Що буде далі –процес переговорів. Це займе час. Але ми впевнені, що пройдемо цей шлях", - наголосив глава МЗС.