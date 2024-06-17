Глави МЗС України та Уругваю обговорили нові шляхи співпраці та поглиблення партнерства між країнами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше особисто зустрівся з міністром закордонних справ Уругваю Омаром Паганіні на полях Глобального саміту миру.

"Було приємно вперше особисто зустрітися з міністром закордонних справ Уругваю Омаром Паганіні та висловити вдячність Уругваю за участь у Глобальному саміті миру. Поінформував уругвайського колегу про ситуацію на фронті, а також про регулярні масовані ракетні обстріли та дронові атаки Росії на Україну", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністри погодилися з необхідністю забезпечення захисту мирного українського населення та досягнення справедливого і міцного миру на основі поваги до міжнародного права.

"Наші двосторонні відносини активно розвиваються. Ми проговорили нові шляхи співпраці та поглиблення нашого партнерства", - зазначив Кулеба.