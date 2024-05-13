Дипломатія

17:33 13.05.2024

Кулеба обговорив із сербським колегою шляхи розвитку двостороннього співробітництва та інтеграцію в ЄС

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Кулеба обговорив із сербським колегою шляхи розвитку двостороннього співробітництва та інтеграцію в ЄС
Фото: Міністерство закордонних справ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Белграді провів зустріч із міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем, вони обговорили шляхи розвитку двостороннього співробітництва та інтеграцію в ЄС.

"У Белграді ми з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. Міністр Джурич висловив підтримку суверенітету й територіальній цілісності України. Я відповів йому взаємністю щодо Сербії. Ми також обговорили інтеграцію наших країн в ЄС", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Теги: #україна #сербія #кулеба

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