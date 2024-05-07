Дипломатія

20:42 07.05.2024

Посли ЄС розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility, 8 травня

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Посли ЄС розглянуть План для України, необхідний для Ukraine Facility, 8 травня

Посли країн-членів Європейського союзу підтримають позитивну оцінку Європейською комісією Плану для України 8 травня з метою схвалення рішення про його реалізацію кваліфікованою більшістю голосів Ради ЄС з питань економіки та фінансів 14 травня.

Відповідну інформацію поширено у вівторок у Брюсселі Радою ЄС за підсумками засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у сфері розвитку. «Міністри обговорили ситуацію в Україні та План для України, спрямований на розблокування виплат за першим компонентом Ukraine Facility на 2024-2027 роки, обумовлений прогресом реформ та інвестиційної програми України. Підтримка ЄС у рамках першого рівня становить 38,27 млрд євро (5,27 млрд євро у вигляді грантів і 33 млрд євро у вигляді кредитів) із загальної суми в 50 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - наголошується в повідомленні.

У Раді ЄС нагадали, що 15 квітня Європейська комісія вже надала свою позитивну оцінку цьому плану. «Комісія вважає, що План відповідає необхідним критеріям і являє собою цілеспрямовану та добре збалансовану відповідь на цілі Ukraine Facility, водночас розв'язуючи проблеми на шляху до вступу (до ЄС) і відповідаючи на потреби України у відновленні, реконструкції та модернізації», - деталізується у пресрелізі.

Коментуючи це питання, Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зазначив, що «реконструкція та модернізація необхідні як частина процесу вступу України до ЄС». «План охоплює ключові структурні реформи, інвестиції та поліпшення державного управління, верховенство права та боротьбу з корупцією і шахрайством. Підтримка країн-членів дасть змогу здійснити виплати, заплановані в рамках Ukraine Facility", - констатував він.

Ukraine Facility - це інструмент, який передбачає можливість отримання Україною у 2024 - 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. Із них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, інвестиційний фонд - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку - EUR4,76 млрд.

Як відомо, 18 березня Кабінет міністрів України затвердив план для Ukraine Facility і вже 20 березня документ було передано до Європейської комісії.

Теги: #єс

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