Дипломатія

16:51 02.05.2024

Кулеба і глава МЗС Вірменії обговорили розвиток безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі

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Кулеба і глава МЗС Вірменії обговорили розвиток безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ щодо тем, які становлять взаємний інтерес.

"Я поговорив із міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном, щоб обговорити динаміку розвитку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі. Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном і Вірменією. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ щодо широкого кола тем, які становлять взаємний інтерес", - написав Кулеба в соцмережі Х.

 

Теги: #вірменія #кулеба

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