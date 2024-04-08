Дипломатія

18:36 08.04.2024

Швейцарія планує провести конференцію щодо України в середині червня - ЗМІ

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Швейцарія планує провести конференцію щодо України в середині червня - ЗМІ

Швейцарія має намір провести конференцію на високому рівні щодо врегулювання в Україні в середині червня, повідомляє в понеділок Bloomberg із посиланням на джерела.

"Конференція може відбутися 16-17 червня, проте наразі незрозуміло, скільки країн візьмуть у ній участь", - інформує агентство, зазначаючи, що може йтися про 80-100 країн, що представляють переважно "глобальний Південь".

Як зазначили співрозмовники агентства, ключовим питанням є участь Китаю, що надасть змогу Швейцарії "забезпечити довіру в ініціативі".

Представник МЗС Швейцарії зазначив, що дата і місце конференції наразі невідомі. Джерела агентства ж повідомили, що вона може відбутися у швейцарському місті Люцерн.

"Крім позицій України, Росії та Європи, важливо почути думку "глобального Півдня", який відіграє ключову роль у можливому включенні Росії в цей процес. Тому ми підтримуємо тісні контакти з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР і Саудівською Аравією", - додав представник швейцарського МЗС.

Bloomberg зазначає, що кілька країн наполягають на участі Росії в конференції, однак Київ хоче досягти угоди щодо ключових принципів, які "сформують основу для майбутньої угоди", перш ніж підключати до діалогу Москву.

У березні в МЗС РФ заявили, що Росія не має наміру брати участь у міжнародній конференції з питання миру в Україні, запланованій у Швейцарії. Пояснюючи причини такого рішення, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова наголосила: "Цей форум буде присвячений просуванню ультимативної "Формули Зеленського", хоча його швейцарські організатори вдають, що шукають спільний знаменник мирних ініціатив різних країн".

Теги: #швейцарія #конференція

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