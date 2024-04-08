Дипломатія

11:53 08.04.2024

Посли країн ЄС у понеділок продовжать обговорення обмежень на український аграрний імпорт

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Посли країн ЄС у понеділок продовжать обговорення обмежень на український аграрний імпорт

Посли країн Європейського Союзу в понеділок продовжать обговорення введення обмежень на український аграрний імпорт після рішення Польщі та Франції про недостатність раніше досягнутих домовленостей, пише Politico.

Видання зазначає, що думка Євроради про необхідність більш жорстких обмежень практично збігається з позицією Європейського парламенту. Минулого місяця Європарламент ухвалив ініціативу Європейської народної партії, яка впевнена в необхідності посилення обмежень на імпорт і розширення їх на більшу кількість продуктів, зокрема зерно.

Це є перемогою для впливової європейської фермерської асоціації Copa-Cogeca, яка переконала Європейський парламент частково відмовитися від лібералізації торгівлі з Україною.

"Але хоча результат чудовий для лобістської групи та її членів, він поганий не тільки для України, яка залежить від доходів від експорту сільськогосподарської продукції, а й для громадян ЄС, які зіткнуться з вищими цінами на продукти харчування через меншу конкуренцію та пропозицію", - зазначило видання.

Єдиної позиції в Європарламенті досі немає. Дві його найбільші групи - Європейська народна партія і Соціалісти та демократи, готові підписати додаткові обмеження, а інші, включно з "Відновленням Європи" (Renew Europe) і "Зеленими" (Greens), наполягають на затвердженні початкового компромісу.

Джерело: politico.eu

Теги: #агро #україна #єс

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