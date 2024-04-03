Данія працює над новим пакетом військової допомоги для України - зустріч глав МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який провів у штаб-квартирі НАТО зустріч із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном, привітав роботу Данії над новим пакетом військової допомоги для зміцнення української оборони.

"Свій день у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі я розпочав із зустрічі з моїм данським колегою і другом Ларсом Лекке Расмуссеном. Я вдячний Данії за відмінну підтримку України: військову допомогу, інвестиції, відновлення та іншу допомогу", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністри також обговорили пріоритетні потреби України у військовій допомозі, зокрема у системах ППО й ракетах.

"Я також радий, що Данія працює над новим пакетом військової допомоги для зміцнення нашої оборони", - зазначив Кулеба.