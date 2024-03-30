Дипломатія

13:00 30.03.2024

Кулеба: завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Індії вказав на позитивні зміни, які відбуваються у двосторонніх відносинах України та Індії, повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба підкреслив, що Індія поступово змінює своє розуміння війни Росії проти України і чітко усвідомлює, що українсько-індійські відносини мають велике майбутнє.

"Якщо порівняти стан наших відносин у перший рік війни і зараз, то можна спостерігати важливі позитивні зрушення. Нью-Делі побачив Україну як важливого партнера", - наголосив він.

Міністр наголосив, що Україна цінує прагнення Індії до встановлення сталого миру в нашій країні та її всеосяжну участь у зустрічах щодо реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського. За його словами, Україна проводить спільну роботу з Індією та іншими країнами щодо їхнього залучення до участі в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Резюмуючи, Кулеба назвав три ключові завдання щодо розвитку відносин між Україною та Індією.

"Завдання номер один - повернути рівень співпраці в торгівлі та політичній сфері до довоєнного рівня. Довоєнний рівень - це багатомільярдна торгівля між нашими країнами, що означає насамперед залучення грошей в економіку України, створення робочих місць, продаж українських товарів у світі; це означає перспективні спільні розробки у високотехнологічних галузях; це прихід індійських компаній на український ринок", - пояснив міністр.

Друге завдання - робота над новими проєктами і програмами, які мають вивести українсько-індійські відносини на новий рівень, вказав він.

"Завдання номер три - Формула миру. Подальша участь Індії у втіленні Формули миру стане важливим сигналом для багатьох країн регіону, що орієнтуються на Нью-Делі, переконуючи їх приєднатися до цієї ініціативи президента Зеленського", - наголосив міністр.

Кулеба також повідомив, що українська дипломатія працює над організацією візитів прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України та президента України Володимира Зеленського до Індії.

Теги: #україна #індія

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