Інтерфакс-Україна
Дипломатія
01:36 09.02.2025

Сибіга запросив до резиденції іноземних послів, які володіють українською мовою

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Сибіга запросив до резиденції іноземних послів, які володіють українською мовою
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запросив на неформальну зустріч до дипломатичної резиденції послів іноземних держав, які володіють українською мовою.

"Сьогодні зібрали в дипломатичній резиденції іноземних послів, які володіють українською. Наш знак поваги до тих, хто ставиться з повагою до нас. Вдячний главам дипмісій за розмову про популяризацію нашої культури, а також про справедливий мир", - написав він у соцмережі Х.

З прапорів країн, доданих до повідомлення, можна зрозуміти, що запрошені були голови дипломатичних місій таких країн, як Азербайджан, Канада, Хорватія, Німеччина, Велика Британія, Ватикан, Латвія, Чорногорія, Палестинські території, Сербія, Словенія, Іспанія, Туркменістан, Узбекистан, Алжир, Болгарія та Польща.

Теги: #посли #зустріч #мзс

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