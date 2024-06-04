Як отримати протез безоплатно: державна програма забезпечення допоміжними засобами реабілітації

Віталій Музиченко, генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Війна росії проти України призвела до того, що в нашій країні протягом останніх років суттєво зросла кількість осіб, що отримали важкі травми і втратили одну або декілька кінцівок. Ці люди потребують протезування, реабілітації та повернення до активного соціального життя. І держава активно підтримує цю сферу. Завдяки програмам, фінансованим державним бюджетом, та міжнародній допомозі, українські громадяни мають можливість отримати необхідну допомогу безоплатно.

Для цивільних осіб та військових, які потребують протезування, держава забезпечує необхідну допомогу. Громадяни можуть отримати безкоштовне протезування за державною програмою, що реалізується через Міністерство соціальної політики та Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Ця програма включає:

Фінансування виготовлення та встановлення протезів: Держава повністю покриває витрати на ці послуги, що значно полегшує фінансовий тягар для громадян.

Реабілітаційні заходи: Окрім виготовлення протезів, програма включає реабілітаційні заходи, спрямовані на навчання користуватись протезом для максимального відновлення функціональних можливостей людини.

Консультативна допомога: Фонд надає консультації та підтримку особам з інвалідністю, допомагаючи їм орієнтуватися у всіх доступних опціях та отримати максимально якісну допомогу.

Звісно, що зараз особлива увага приділяється саме військовослужбовцям, які зазнали поранень під час бойових дій. Оскільки в переважній більшості це молоді люди для них держава пропонує розширений пакет гарантій, що включає високофункціональне протезування. Це означає, що військові мають доступ до більш дорогих і складних протезів, які забезпечують високу функціональність і комфорт у повсякденному житті.

Пріоритизація підтримки військовослужбовців є чітким індикатором державної політики, спрямованої на підтримку тих, хто захищає Батьківщину. Держава визначила на протезування військових втричі більші суми ніж на протезування інших цивільних осіб. Це дозволяє забезпечити високий рівень технологічності складових протезів для військовослужбовців, враховуючи їхні специфічні потреби та високі навантаження.

Але треба розуміти, що для того, щоб отримати сучасний високотехнологічний протез людині потрібно пройти етап первинного протезування, що здійснюється на початковому етапі реабілітації після ампутації кінцівки. Це критично важливий період, коли пацієнт вчиться користуватися протезом та адаптується до нових умов життя. Протягом перших 6-12 місяців після первинного протезування особливо важливий постійний контакт протезованого з протезистом для налаштування протеза, розв'язання проблем, що виникають, і забезпечення підтримки.

Вторинне протезування відбувається після завершення цього початкового етапу, коли пацієнт вже адаптувався до первинного протеза і може перейти до опанування більш функціональних та технологічно складніших виробів. І тут в нашій державі є доспупними найкращі світові технологічні рішення, адже за останні роки в Україні запровадили відкритий ринок, в основі якого закладено клієнтоорієнтовну модель відносин між державою, підприємством і людиною. Завдяки змінам, які запровадив Уряд, людина самостійно обирає протезиста і постачальника, що дозволяє максимально враховувати її потреби та побажання. Наше завдання — надати такій людині повну інформацію про права та можливості, щоб вона могла зробити обґрунтований і свідомий вибір. Це значно покращило якість обслуговування та підвищило задоволеність пацієнтів.

У травні Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства соціальної політики вніс зміни, завдяки яким військовослужбовці можуть оперативніше отримувати високофункціональні протези та ортези за державною програмою. Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, високофункціональний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування, якщо такий протез має інші функціональні характеристики ніж первинний. Це включає протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії (у тому числі біонічні протези) та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

Наразі для того, щоб отримати сучасний протез вже не треба їхати за кордон, адже вся продукція провідних світових виробників доступна в Україні. Хоча, звісно, інколи й виникає потреба у медичній евакуації за кордон, особливо у випадках складного лікування, що включає реабілітацію і протезування. Це може бути ефективним рішенням, але з цим пов'язано і певні труднощі. Люди, які отримали протези за кордоном, часто стикаються з проблемами подальшого супроводу і ремонту після повернення в Україну. Безперервний контакт з протезистом є критично важливим, особливо на початковому етапі, коли пацієнт вчиться користуватися новим протезом.

Тому ми закликаємо використовувати можливості вітчизняної інфраструктури та співпрацювати з українськими протезистами. Наша система забезпечує високоякісне обслуговування і підтримку, яка є необхідною для успішної реабілітації. Це дозволяє пацієнтам отримати своєчасну і кваліфіковану допомогу, залишаючись в Україні. Відкритий ринок протезування в Україні створив нові можливості для пацієнтів. Завдяки клієнтоорієнтованій моделі та активній участі державних структур, кожен може обрати найкращий варіант для себе.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю працює над забезпеченням доступності протезування для всіх категорій громадян, хто цього потребує. В рамках своєї діяльності, Фонд координує розподіл фінансових ресурсів, контролює процес забезпечення протезуванням та слідкує за дотриманням прав осіб з інвалідністю як в період гарантійного, так і післягарантійного обслуговування виробів.

Наша мета - створити умови якісної реабілітації для відновлення функціоналу кожної людини, яка втратила кінцівку, й надати їй можливість до максимального самозабезпечення та повної інтеграції у суспільстві.