Від "стамбульських угод" до російсько-американських перемовин в Ер-Ріяді

Фото: Brendan Hoffman for The New York Times

Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, начальник СЗР України (2020-2021), начальник ГУР МО України (2015-2016)

Важливий висновок третіх роковин повномасштабного вторгнення

Дипломатичні інститути розбиваються об айсберги бездушності та егоцентричності сучасного світу, натомість ключову роль в сучасній геополітиці продовжують займати розвідки.

За минулих три роки у світовій політиці відбулося чимало змін. Чинний президент США налаштований вийти зі складу ООН, тим самим фактично демонтуючи цю безпеково-дипломатичну організацію. Кремль ось уже декілька років поспіль зміцнює свої праворадикальні проксі у країнах Європи, і діяльність зовнішньої розвідки РФ виявилася досить таки успішною: в Угорщині, Словаччині, Італії, Франції ультраправі уже досить міцно вкоренилися при владі, на черзі ― Німеччина, Польща та низка інших країн.

Ні для кого вже не таємниця, що ключові контакти між командами Трампа та Путіна ось уже декілька місяців ведуться саме під контролем їхніх розвідслужб. Україні, аби гідно пройти крізь горнило російсько-американських перемовин в Саудівській Аравії й надалі тримати геополітичний удар, слід задуматися над подальшим зміцненням спроможностей української розвідспільноти.

Здавалося б, за час повномасштабки у нас сформувався успішний кейс розвідувального органу — це Головне управління розвідки МО, яке сьогодні важко уявити без нинішнього очільника Кирила Буданова.

Саме він був ініціатором перенесення війни на територію держави-агресора. Спершу ГУР "розбудив" рух опору на окупованих територіях України, згодом долучив сотні партизанських груп в Росії, які паралізують логістику, знищують військові та промислові об'єкти, керівний склад окупантів та колаборантів, атакують у кіберпросторі.

Саме воєнна розвідка України запустила перші далекобійні дрони по військових складах, центрах управління окупаційної армії, нафтопереробних заводах та інших військових об’єктах агресора. Вогневого ураження зазнали навіть сакральні об'єкти росії, зокрема Кремль.

Нині операції ГУР МО України вже стали трендом. Свої удари по ворогу також завдають підрозділи СБУ, ССО, що суттєво змінює перебіг війни. За деякими даними, лише в царині нафтопереробки знищено близько 46% потужностей, і "це ми ще не починали"…

Буданову у різний спосіб вдається "БУДити росіян", і тут варто згадати рейди легіонерів із Російського добровольчого корпусу та "Свободи Росії" на Бєлгородщину. Фактично ці операції проклали "курський" маршрут для ЗСУ, показавши, що рашистів можна і треба знищувати на їхній території.

Мабуть, найбільш хрестоматійною місією ГУР наразі залишається безпосередньо розроблена самим Будановим операція фактичної демілітаризації Чорного моря. Він не лише її автор, але й головний виконавець.

Станом на 2025 рік ударні морські дрони "Маґура" успішно уразили 15 російських кораблів, 9 із яких ― знищили. Відомо також, що 31 грудня 2024 року фахівці спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою "Маґур", оснащених ракетами Р-73 ― два російські гелікоптери Мі-8, які впали в Чорне море. Ще один борт з ураженнями зміг дотягнути до аеродрому.

Буданов — Герой України, але я не планував робити його абсолютним героєм моєї публікації. Однак це яскравий приклад, наскільки важливою може бути роль особистості в історії, особливо під час війни. Вже багато разів російські спецслужби намагалися відправити начальника ГУР МО України "у примусову відставку". Ворог вкладає безліч ресурсів на спеціальні інформаційні операції впливу, мета яких ― посіяти недовіру і розбрат серед вищого військово-політичного керівництва України.

Та розвідка має бути сильна не ГУРом єдиним: в Україні існує декілька інститутів, з дуже різним КРІ, і саме на їхнє зміцнення — за моєю оцінкою — має бути зосереджена увага суспільства.

Розвідспільнота потребує низки стратегічних змін для ефективного протистояння викликам сучасної геополітики. Необхідно розгорнути увагу оперативних підрозділів на прогнози та оцінку гібридних загроз, що походять не лише від Росії, але тепер і від наших окремих стратегічних партнерів ― будьмо відвертими.

Водночас для підвищення ефективності збору та обробки інформації українській розвідці слід активно використовувати новітні технології, зокрема штучний інтелект та аналіз великих даних.

Ми вступаємо в нову фазу нашого життя: схоже, минув той час, коли у світовій політиці домінувало гасло "Нічого про Україну без України!". Вище політичне керівництво держави не повинне дізнаватися про хід т.зв. "мирних перемовин" із західної преси...

Ер-Ріяд ― це лише перший щабель нашої нової геополітичної реальності. Далі будуть наступні, ще складніші, і наші розвідувальні спроможності мають відповідати цим викликам.